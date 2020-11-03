全球矚目的美國大選已開始投票，選舉開票是否順利與誰能獲勝，恐怕也是史無前例地受到中國大陸政府與人民的重視。大陸媒體網紅胡錫進分析稱，由於郵寄選票，開票結果可能拖上幾天，如果選情陷入膠著，很可能會發生選舉的法律訴訟與社會騷亂，最後的勝負可以觀察佛羅里達州，該州誰贏就應該有極大機率是總統當選人。

近期也多次發表有關美國大選文章的《環球時報》總編胡錫進說，現場是北京時間星期三中午結束。上一次2016年是在北京時間中午1點半出來的初步結果，很多分析都認為這次可能出不來。原因是這一次提前郵寄投票達創記錄的9760萬張，美國大多數州還不許提前處理郵寄選票，要到11月3日當天才能開票，有一些票還要在3日之後才能寄到，因此拖兩三天也不奇怪。

他表示，郵寄投票的選民支持民主黨的居多，但川普則強調選舉當天就要全部結束，他的團隊甚至暗示川普有可能當晚（北京時間周三中午）就宣佈勝選，民主黨民主黨肯定不幹。因此到周三中午有可能出現幾種情況：

一是當天兩種計票(現場加郵寄)顯示川普以微弱優勢贏了多數州，他自己宣佈勝利，民主黨激烈反對，兩黨轉入法律訴訟的戰場；二是拜登以微弱優勢贏得多數選舉人團票，川普可能會不認輸，訴訟戰發生的機率很高；三是當天兩種計票顯示拜登大贏，川普被迫認輸。

胡錫進指出，美國總統選舉是以選舉人團的票數為主，因此有可能出現總票數略低但仍然獲勝的情況。上次川普對希拉蕊就是這個情況，希拉蕊總票數贏了2個百分點，但川普選舉人票險勝。今年拜登民調明顯較高，但最仍要避免在選舉人票被川普反超。其中的關鍵就在幾個搖擺州，今年被認為有6大戰場州，它們是亞利桑那、佛羅里達、密西根、北卡羅來納、賓夕法尼亞和威斯康辛這6州。按估算，拜登只要贏下其中3州，就能湊齊獲勝所需的270張選舉人票而成功當選。

這6個州在選舉日前一天的民調顯示拜登仍勝川普4個百分點，但這大約在民調誤差範圍內，川普仍有扳回希望。6個州中最受關注的是佛羅里達州，因為它最大搖擺州，有29張選舉人票，而且提前處理郵寄選票，因此很快就會有該州選舉結果，如果拜登拿下佛州，再贏其他2州就更容易。有人說，如果川普輸掉佛州，基本就over了，因為他在威斯康辛州的民調比拜登低8個百分點，更難保住。

美國會亂嗎？胡錫進說，如果明天中午以後選情非常膠著，雙方開始訴訟，估計情緒會比小布希和高爾訴訟時激烈得多，不排除會出亂子，包括支持者衝突、大規模示威向最高法院施壓等等。從選前的情況看，這情況出現的可能性很大，川普的支持者比較激進好鬥，製造氣氛的能力強，川普的總支持率又比較低，這讓美國面臨了前所未有的不確定性。

(中時新聞網)