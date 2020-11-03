國民黨猛攻民進黨政府開放萊豬進口、行政院沒開食安會報與治安會報等，今晚在臉書粉專發文，砲轟「就說『貞』的在放假！不開治安會報，還敢說重視治安？」

國民黨說，今天在立法院院會，繼續堅守議場，不讓蘇貞昌院長上台報告。這段期間各個委員會都持續召開，法案三讀程序也持續運作，所以就算不讓院長報告，也不會讓國會空轉，而我們的目的，是希望蘇院長能夠正視民意，能夠負責任的處理萊豬爭議，和重視台灣治安漏洞。

「食安治安問題 蘇院長始終沒有正面回應！」國民黨說，身為行政院長，到立法院備詢的目的，就是面對人民的疑慮，回應立委的質詢，但是這幾個月來，當我們問到萊豬進口程序、配套措施等等問題時，蘇院長只會東躲西閃，根本沒有正面回答的誠意。

「治安會報逾期一年沒開 重視治安只是嘴上說說！」國民黨也說，而面對食安會報、治安會報逾期一年多沒有召開，蘇院長也只會拿「防疫考量」來推託，但是新冠疫情是今年三月才爆發，難道蘇院長有預知能力，去年就知道有疫情？而且就算是疫情考量，也應該可以使用視訊會議的方式取代，結果高達11項會報通通逾期，請問蘇院長有給全民一個交代嗎？

國民黨指出，蘇院長一邊說自己最重視治安，一邊卻放任治安問題持續惡化，每次遇到重大刑案，就是換局長，請問換了那麼多次局長，問題有解決嗎？最可笑的是，理應監督行政院的監察委員，到現在沒有任何一個監委站出來，調查治安會報逾期未開的事件，民進黨立委更是只會監督在野黨，不會監督執政黨，而台灣的治安和食安，就是在民進黨的放任與懈怠下變得漏洞百出。

「請民進黨正視治安、食安漏洞，不要再霸凌民意！」國民黨強調，身為在野黨，監督政府、表達民意是我們的職責，治安與食安與每一個人都切身相關，更影響到台灣的國際聲譽和形象，蘇貞昌院長如果不願意出面給國人一個交代，那我們就一定要堅守議場到最後一刻，決不讓民進黨霸凌台灣人。

(中時 )