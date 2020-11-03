受到中國十一長假影響，毅嘉（2402）10月營收為6.11億元，比9月下滑4％，仍是今年單月營收次高紀錄。雖然毅嘉仍樂觀認為第四季營運可望在車市回溫下成長，然而歐美疫情又趨嚴重、管制措施持續出籠，對於越來越倚重車廠客戶的毅嘉來說，第四季營運能否向上仍將是疫情發展而定。

在歐美車廠復工、庫存材料水位降低下，對供應商拉貨逐月增加，帶動毅嘉9月營收上升至6.37億元的今年新高，不過受到中國十一長假放了8天影響，雖然毅嘉10月訂單量與9月高點不相上下，10月營收仍比9月下滑4％、為6.11億元，仍是今年次高水準，比去年同期成長10％。

毅嘉表示，10月來自軟板的營收為 4.71億元，比上個月的4.99億元略減，機構整合元件的營收為1.4 億元則與9月相當。

毅嘉表示，在全球車市逐漸回溫復甦的情況下，第四季度營收及獲利將可望較前一季度增長，11月車廠客戶訂單目前為止尚稱穩定，然而值得注意的是，歐洲COVID-19疫情轉趨嚴峻，有不少車廠的法國、義大利都已經重啟宵禁並關閉餐廳、酒館、健身房等措施，身為歐洲汽車製造重鎮的德國也有可能實施部分封城管制來遏止疫情擴散，加以美國疫情也持續升溫，第四季毅嘉的營運前景，可能仍得視歐洲、美國疫情發展與重要車廠客戶所在地政府的疫情管制措施而定。

(工商 )