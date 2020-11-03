馬來西亞央行3日公布最新利率決策，鑑於新冠肺炎感染數回升，為維持經濟動能，央行決議基準隔夜政策利率停留在1.75％的歷史低點，符合預期。央行發布聲明指出，最新經濟指標顯示，第3季經濟活動顯著回溫，但多州重啟防疫措施恐不利第4季經濟復甦。

(工商 )

#歷史低點 #停留 #最新 #馬來西亞 #基準利率