馬來西亞基準利率 停留在歷史低點1.75％ 19:502020/11/03 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞央行3日公布最新利率決策，鑑於新冠肺炎感染數回升，為維持經濟動能，央行決議基準隔夜政策利率停留在1.75％的歷史低點，符合預期。央行發布聲明指出，最新經濟指標顯示，第3季經濟活動顯著回溫，但多州重啟防疫措施恐不利第4季經濟復甦。 (工商 ) #歷史低點 #停留 #最新 #馬來西亞 #基準利率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外銀首家「綠建築房貸」 渣打給首購族年利率1.31％ 12:312020/11/03 財經 《商情》憂需求驟減 打壓馬來西亞棕櫚油價跌 10:002020/11/03 財經 NVIDIA A100登陸AWS 象徵加速雲端運算領域未來十年開端 19:202020/11/03 財經 陸研究團隊預測 拜登勝率達9成 04:102020/11/03 焦點新聞 《商情》需求擔憂 紐約棉花跌至3周低點 10:002020/11/03 財經 馬來西亞女大生遇害 蔡英文今電蘇揆盤點校園安全 14:372020/11/03 政治 美大選前 台積電帶頭衝 台股大反攻飆漲144點 14:222020/11/03 財經 金門又1碉堡歷史建築遭拆 縣府：究責懲處失職人員 18:242020/11/03 生活 美大選倒數… 押寶兩陣營概念股 04:102020/11/03 財經要聞 疫情＋美國大選 金融次順位債抗震首選 04:102020/11/03 投資理財 財經熱門新聞 美大選爆最慘結局 專家：美股ETF不等人 恐大暴殺 - 財經 美大選後將出手打馬雲？專家爆背後驚人真相 - 財經 美大選結果已定？華爾街不怕他當選 卻警告災難將來臨 - 財經 不甩白宮新主人是誰 北京鐵了心備妥陸美科技戰 - 財經 全球瘋美大選 賭盤飆破370億 最後一周7成押「他 」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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