趁著電商年度購物節盛事雙11活動開跑，各大品牌均推優惠，看準秋冬霧霾及灰塵問題嚴重，2大吸塵機品牌均推下殺優惠，Dyson近年都會趁著雙11推出不一樣的特價活動，今年就祭出官網獨家現折1萬4000元的優惠，滿萬再送千元，而伊萊克斯除了推出實體周年慶優惠以外，更在各大電商上推出限定優惠，下殺之餘還有買就送優惠，iRobot則祭出萬元有找的掃拖機器人組合，以及限定色優惠，讓消費者可趁下殺好入手。

Dyson V11 Fluffy+無線吸塵器，雙11期間享78折優惠，再加贈LED隙縫清潔吸頭。（Dyson提供）
Dyson V11 Fluffy+無線吸塵器，雙11期間享78折優惠，再加贈LED隙縫清潔吸頭。（Dyson提供）

Dyson即日起至11月13日期間，特別推出官網專屬的雙11優惠，獨家型號的無線吸塵器送專用收納架以外，像Dyson 360 Heurist智能吸塵機器人及Dyson V7 Mattress手持式吸塵器超值組合，就直接現抵1萬4000元，而Dyson Pure Hot+Cool 三合一涼暖空氣清淨機HP04更2萬有找即可入手，全館滿萬再送千元。

Dyson 360 Heurist智能吸塵機器人、Dyson V7 Mattress手持式吸塵器推出超值組合，原價4萬4800元，特價2萬9900元。（Dyson提供）
Dyson 360 Heurist智能吸塵機器人、Dyson V7 Mattress手持式吸塵器推出超值組合，原價4萬4800元，特價2萬9900元。（Dyson提供）

伊萊克斯就推出了周年慶活動，12月31日前凡於指定櫃點選購伊萊克斯小家電全系列商品，消費滿額最高現折3000、購買指定掃地機器人及空氣清淨機，可再享最高現折2000元，另外7日起至15日期間也將於PChome 24h購物、奇摩電商及momo電商上陸續推出雙11優惠，像momo電商上的伊萊克斯超級完美管家吸塵器-除蹣拋光滾刷版，直接下殺1萬元以上，再送HEPA濾網-內濾2入組、高處清潔伸縮吸頭組。

iRobot於11月13日前在momo購物網推出Roomba 678掃地機器人、Braava jet 240拖地機器人組合，9999元。（iRobot提供）
iRobot於11月13日前在momo購物網推出Roomba 678掃地機器人、Braava jet 240拖地機器人組合，9999元。（iRobot提供）

iRobot則於momo購物網在11月13日前推出熱銷組合「Roomba 678掃地機器人、Braava jet 240拖地機器人」，萬元有找即可入手，另獨家限定色柏林藍的Roomba 960掃地機器人，亦享雙11優惠價1萬4999元，而11月6日前還有PChome 24h購物網的1萬8999元，即可購買Roomba 960掃地機器人加Braava jet 240拖地機器人組合，掃拖一次搞定無煩惱。

iRobot雙11於momo購物網、PChome 24h購物網祭出優惠熱銷組合，萬元有找即可入手掃地及拖地機器人。（iRobot提供）
iRobot雙11於momo購物網、PChome 24h購物網祭出優惠熱銷組合，萬元有找即可入手掃地及拖地機器人。（iRobot提供）
伊萊克斯全新Well Q7無線吸塵器系列，1萬3900元起。（伊萊克斯提供）
伊萊克斯全新Well Q7無線吸塵器系列，1萬3900元起。（伊萊克斯提供）
伊萊克斯在7日至13日期間，於momo電商上推出PURE Q9 強效靜頻吸塵器，原價1萬7900元，特價1萬4900元，再送Pure Q9專用車用家居清潔組。（伊萊克斯提供）
伊萊克斯在7日至13日期間，於momo電商上推出PURE Q9 強效靜頻吸塵器，原價1萬7900元，特價1萬4900元，再送Pure Q9專用車用家居清潔組。（伊萊克斯提供）

(中時 )

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