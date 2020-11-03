趁著電商年度購物節盛事雙11活動開跑，各大品牌均推優惠，看準秋冬霧霾及灰塵問題嚴重，2大吸塵機品牌均推下殺優惠，Dyson近年都會趁著雙11推出不一樣的特價活動，今年就祭出官網獨家現折1萬4000元的優惠，滿萬再送千元，而伊萊克斯除了推出實體周年慶優惠以外，更在各大電商上推出限定優惠，下殺之餘還有買就送優惠，iRobot則祭出萬元有找的掃拖機器人組合，以及限定色優惠，讓消費者可趁下殺好入手。

Dyson V11 Fluffy+無線吸塵器，雙11期間享78折優惠，再加贈LED隙縫清潔吸頭。（Dyson提供）

Dyson即日起至11月13日期間，特別推出官網專屬的雙11優惠，獨家型號的無線吸塵器送專用收納架以外，像Dyson 360 Heurist智能吸塵機器人及Dyson V7 Mattress手持式吸塵器超值組合，就直接現抵1萬4000元，而Dyson Pure Hot+Cool 三合一涼暖空氣清淨機HP04更2萬有找即可入手，全館滿萬再送千元。

Dyson 360 Heurist智能吸塵機器人、Dyson V7 Mattress手持式吸塵器推出超值組合，原價4萬4800元，特價2萬9900元。（Dyson提供）

伊萊克斯就推出了周年慶活動，12月31日前凡於指定櫃點選購伊萊克斯小家電全系列商品，消費滿額最高現折3000、購買指定掃地機器人及空氣清淨機，可再享最高現折2000元，另外7日起至15日期間也將於PChome 24h購物、奇摩電商及momo電商上陸續推出雙11優惠，像momo電商上的伊萊克斯超級完美管家吸塵器-除蹣拋光滾刷版，直接下殺1萬元以上，再送HEPA濾網-內濾2入組、高處清潔伸縮吸頭組。

iRobot於11月13日前在momo購物網推出Roomba 678掃地機器人、Braava jet 240拖地機器人組合，9999元。（iRobot提供）

iRobot則於momo購物網在11月13日前推出熱銷組合「Roomba 678掃地機器人、Braava jet 240拖地機器人」，萬元有找即可入手，另獨家限定色柏林藍的Roomba 960掃地機器人，亦享雙11優惠價1萬4999元，而11月6日前還有PChome 24h購物網的1萬8999元，即可購買Roomba 960掃地機器人加Braava jet 240拖地機器人組合，掃拖一次搞定無煩惱。

iRobot雙11於momo購物網、PChome 24h購物網祭出優惠熱銷組合，萬元有找即可入手掃地及拖地機器人。（iRobot提供）

伊萊克斯全新Well Q7無線吸塵器系列，1萬3900元起。（伊萊克斯提供）

伊萊克斯在7日至13日期間，於momo電商上推出PURE Q9 強效靜頻吸塵器，原價1萬7900元，特價1萬4900元，再送Pure Q9專用車用家居清潔組。（伊萊克斯提供）

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