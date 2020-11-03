女網友貼出衛在台東的知名早點，暖心事蹟讓她相當感恩。(圖取自臉書社團美食公社)

「帶200元買早餐應該夠！」一名女子日前表示，自己到早餐店買早餐，決定買饅頭、蛋餅還有豆漿，但結帳時卻發現身上的200元不夠付，於是她想把饅頭退掉，但店家不但要她不用退餐點，還堅持不收錢，將饅頭直接送給她，讓她感到相當溫暖。

女網友在臉書社團「美食公社」上發文表示，自己日前到台東遊玩，某日早上到當地知名的「早點大王」買早餐」，早上七點半時店裡已塞滿客人，原先想買蛋餅但已經賣完需等下一輪。下秒她看到了一旁布蓋著的籃子，裡面裝的是阿公最喜歡的饅頭。她便決定要買給家人吃，於是夾了3個，但回過頭後發現新的一盤蛋餅又空了。

幸好貼心的店員從小櫃子旁拿出一塊蛋餅，「已經幫你留了一份起來」。但結帳時，她發現身上只有200元不夠付，結帳時店員便問還差多少錢，但她決定把豆漿和2顆饅頭退掉，店員則說「那可不能，這個豆漿超好喝，你有空再拿錢來吧。」

但原PO心想自己晚點就要返程了，「沒關係那退掉三顆饅頭。」店員一開始表示退2顆就好，但後來當她準備要離開時，店員卻衝出來說「這2顆你都帶回家吃！」原PO拒絕後從身上搜出50元要付，但店員堅持不收「不要爭，就這樣。」

暖心舉動讓原PO大讚店家，認為現在能碰到生意好，對客人態度又好的店家相當難得，「有你們的親切給一趟旅行添上了溫度，真好。」貼文也吸引1.3萬人按讚誇獎，「人情味無價」、「然是句老話但還是想講，台灣最美的風景果然還是人啊」、「也太親切了，下次一定光顧」。更有當地人跳出來「這可是我們台東市知名早點必吃店」。

(中時新聞網)