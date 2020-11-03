藝人澎恰恰上月23日在三溫暖與三溫暖董事長「楊醫師」楊振豐協商2000萬債務時，家人擔心他遭綁架報警，驚動警方將2人帶回釐清。檢警今天拘提楊、通化街幫主朱秀琮等7人到案，搜索亞太三溫暖的辦公室區域等處，並從朱的住處搜出1000萬元現金。檢方訊後，以楊、朱2人涉嫌組織犯罪重大，有串滅之虞，晚間向台北地院聲請羈押禁見。

警詢後將朱、楊、黃淑珍、王國權、林冠樺、戴寶惠、黃議賢等7人依組織犯罪防制條例、恐嚇、妨害自由等罪嫌移送北檢複訊。檢方訊後，諭令黃淑珍交保200萬元、戴寶惠交保100萬元、王國權、黃議賢各交保50萬元、林冠樺交保10萬元。另朱、楊2人訊後聲押禁見。

刑事局去年早著手偵辦以通化街幫、綽號「芋仔」朱嫌為首的暴力討債集團，發現遠航董事長張剛維、台南擔仔麵女婿周文保等人都曾向該集團借貸，還不出錢即遭脅迫滋擾，嫌犯就曾闖入張剛維辦公室，並押走周男3天追債。

警方發現，澎恰恰也曾向該集團借錢，上月底發生澎疑似遭控制行動事件後，檢警加快偵辦腳步，檢察官並多次傳喚澎到案說明。

檢警調查，朱嫌與楊醫師擔任金主的角色，以月息6％至16％不等對外放款，若對方還不出錢，即找竹聯幫平堂林姓男子等人追討。澎恰恰尚積欠兩人4100多萬元，當日雖未被暴力討債，兒子也沒遭強押回家拿房契，但澎曾遭朱嫌等人脅迫，要求他必須將前妻的房子拿來抵押。但朱嫌等人到案後皆否認恐嚇、暴力討債。

檢警擔心澎恰恰日後可能真的出事，2日收網將朱嫌、楊嫌、林嫌等7人逮捕到案，下午移送北檢複訊。

(中時新聞網)