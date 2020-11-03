宜蘭市長江聰淵3日率團隊赴桃園青年創藝聚落「興光堡壘」，和桃園市交流青年發展業務，「地主」鄭文燦親自接待。（蔡依珍攝）

宜蘭市長江聰淵3日率團隊赴桃園青年創藝聚落「興光堡壘」，和桃園市交流青年發展業務，「地主」鄭文燦親自接待。（蔡依珍攝）

宜蘭市長江聰淵3日率團隊赴桃園青年創藝聚落「興光堡壘」，和桃園市交流青年發展業務，「地主」鄭文燦親自接待。（蔡依珍攝）

宜蘭市長江聰淵3日率團隊赴桃園青年創藝聚落「興光堡壘」，和桃園市交流青年發展業務，「地主」鄭文燦親自接待。（蔡依珍攝）

宜蘭市長江聰淵3日率團隊赴桃園青年創藝聚落「興光堡壘」，和桃園市交流青年發展業務，江大讚桃園青年創業和就業政策佳，認同桃園市長鄭文燦要讓年輕人「夢想大一點、壓力小一點」，希望取經回宜蘭，鄭也認為江錦是鄉鎮市長卻願意推動創業，非常難得，笑言桃園升格是縣長變市長，鼓勵他「更上層樓」從市長變縣長。

江聰淵率22位宜蘭市新創職人赴桃園交流青年發展業務，「地主」鄭文燦親自接待，他表示，當前社會創業類型多元，包括文創、客創、農創、連鎖店及服務業的創業，概念廣泛，桃園升格後，市府創全國之先成立青年事務局，並逐步打造新明青年創業基地、安東青年創業基地及青創指揮部等3個創業聚落，希望給青年在職涯、公共事務參與、創業及文化活動方面更大的支持，市府也建置虎頭山創新園區、亞洲‧矽谷創新研發中心、社會企業中心，規劃幼獅國際青年創業村、中原創業村等，希望放大桃園青創能量，至今已育成約100個創業團隊。

鄭文燦說，除了創業聚落外，市府也在興光堡壘設置青年創藝聚落，成為桃園市首座學生社團才藝聚落，另外在新屋永安漁港也建置桃園市青年體驗學習園區，適合辦理會議及各種戶外活動，讓青年能多元發展，另推動「青年安薪讚，就業大滿貫」政策，率先實施首度就業津貼，未滿30歲高中職以上畢業的桃園青年，經媒合在同一間公司就職滿半年最高領2.1萬，求才廠商也可獲得1萬元，另外還有「青年自主學習方案」學分費最高補助1.5萬，「桃園青年技術士證照獎勵方案」考取甲、乙級技術士證照分別補助2萬及8000元。

鄭文燦提到，台灣年輕族群的創意無限，政府應搭建起平台，例如：連結中小企業信用保證基金、青年創業及啟動金貸款等資源，協助青年投入創業。現在世界各國皆力拚創新，台灣也不能落後，笑言自己是宜蘭女婿，宜蘭擁有良好的創業環境，與台北市距離日益縮短，得天獨厚，期許創業交流能讓彼此收穫豐富。他也鼓勵年輕族群，創業路有暗礁及風險，年輕族群要懷抱夢想勇往直前。

江聰淵表示，青年事務代表一個城市的競爭力，大讚桃園市在鄭文燦帶領下，青年事務發揮得淋漓盡致，讓年輕族群在創業、成家過程中，獲得良好的環境。而宜蘭育成廠商多屬於休閒產業為主，企業規模多半較微型，希望能透過交流，師法桃園市青創事務的成功經驗，也期許與桃園青創夥伴建立合作關係，相互扶持，提昇彼此城市的競爭力。

青年局指出，桃園成功經驗有目共睹，光是今年就有金門工商發展投資策進會、嘉義市智慧科技處、高雄青年局、宜蘭縣政府勞工處 、宜蘭市公所坪林區公所、基隆市政府產發處 、外交部國際事務人才培訓班等8政府機關參訪，青創基地更多達72組團隊來取經，將持續努力，下一步成立設計人才培育基地，延續桃園職人精神。

(中時 )