男神謝霆鋒會唱又會演，拿過多項大獎，但近年來專注投資餐飲事業，屢屢傳出質疑聲浪，好奇為何「拋棄本業」；今（3）日他罕見親自發文解惑，點出創立「鋒味」的背後意涵，替粉絲們解惑，更表示希望能讓中華美食有更大影響力。

謝霆鋒今日稍早在微博發文，提到「中國最頂級的食材是什麼」，開頭點出自己總是被問到「為什麼老在煮飯不唱歌不演戲」、「為什麼創立鋒味」、「為什麼要中餐西做」等等問題，他直言「希望輸出我們好的食材、文化、烹飪方法、歷史，通過美食影響更多外國人」。

男神謝霆鋒會唱又會演，拿過多項大獎，但近年來專注投資餐飲事業，屢屢傳出質疑聲浪，好奇為何「拋棄本業」。(圖/ 摘自鋒味微博)

對於時常遭到誤解，謝霆鋒也坦承「非常心痛」，他認為魚子醬、鵝肝醬都能成為世界美食，黑松露可以賣到像黃金一樣貴，都是西方廚師們團結推廣，才能有現在的成就；因此決定跳出來創業，想透過飲食讓外國人看到華人文化，更驕傲地說「我們也有XO醬、大閘蟹，金華火腿不該給黑毛豬比下去」，希望將來能讓下一代自豪地說「中華美食最了不起」。

許多網友看完謝霆鋒的一席話，才懂得原來他用心良苦，紛紛表示支持，「霆鋒的想法真的非常帥氣非常有擔當，讓我敬佩」、「希望鋒味越做越好，不斷向世界輸出我們中華飲食文化」、「謝謝你，做著有意義的事情」。

(中時新聞網)