電影《孤味》首映會，監製廖慶松、監製徐若瑄等藝人出席（盧禕祺攝）

入圍本屆金馬獎6項大獎的《孤味》，短短3天口碑場，再加上預售票及約65場包場，已破票房500萬，3日在信義威秀舉行首映會，監製兼演員的徐若瑄，與陳淑芳、謝盈萱、孫可芳、丁寧、楊一展、陳姸霏及導演許承傑、監製廖慶松出席，徐若瑄透露從新加坡飛來的老公前一天才隔離出關，「他出來第一天，我就帶他去剪頭髮，然後兒子Dalton去上課，我們倆就有去約會一下，到百貨公司47樓吃海膽牛排，看View（景觀），不然他一直在工作！」

她解釋先生吃牛排都點五分熟，可是自己從小吃慣我家牛排的熟度，所以從來都沒有合吃過一份。無獨有偶的是，孫可芳上週過33歲生日，與一票星友聚餐，本來想默默帶過與男友劉冠廷低調慶祝的事，沒想到被徐若瑄主動提起，讓她害羞地說：「我們就簡單吃個牛排大餐，一起散散步，送生日禮物而已。」

陳姸霏（左起）、謝盈萱和孫可芳飾演一家人。（盧禕祺攝）

陳淑芳與黃子佼在首映會上互動十分幽默。（盧禕祺攝）

謝盈萱本來則在台南拍戲，特地告假北上宣傳，與片中家人們團聚，由於《孤味》也在台南拍攝，於是孫可芳反應快，糗她「入戲」太深，在當地久待一年半，遲遲沒下戲，讓眾人哈哈大笑。談到金馬入圍心情，謝盈萱表示入圍即是肯定：「謝謝金馬評審肯定我在表演上新的嘗試！」至於陳淑芳另一部作品《親愛的房客》與謝盈萱互尬最佳女配角，陳淑芳趕緊說：「不希望對打，希望兩人一起拿最幸福！」

另外，飾演年輕時期父親一角的楊一展透露：「接拍《孤味》是一大挑戰，因為我的台語非常不輪轉！」因此在開拍前特地向劇組的台語老師苦學多日，事後竟連導演都驚艷地說：「結果拍完電影後，一展變成全劇組裡台南腔講得最到位的！」楊一展這次也與「情人」丁寧首次見面，丁寧卻委屈地說：「沒想到龍哥年輕時這麼帥，真的太可惜沒辦法跟一展有對手戲！」首映會最後全體主創人員更重現電影海報中壽宴全家福合照，並一同拉下象徵連結眾人的紅線，象徵圓滿團圓，同時預祝電影票房長紅。

徐若瑄拼了命宣傳自己主演及監製的電影《孤味》。（盧禕祺攝）

楊一展與片中情人丁寧在首映會上碰面。（盧禕祺攝）

上片遇上破億動畫片《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》席捲而來，陳姸霏本來就是「鬼滅」粉絲，她大笑說：「我和導演2人都堅持住！還沒看，只默默先跟背板，我跟導演約好，一個月後在看。」票房被看好的《孤味》若破6000萬，陳淑芳將重現片中美味又關鍵的現炸蝦捲，破億更開金嗓獻唱同名電影主題曲。該片6日全台上映。

(中時 )