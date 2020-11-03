宏碁今年再次為消費者帶來驚喜，繼過去與跑車名牌法拉利合作後，今（3日）在台就公布了與Porsche Design聯手打造的Porsche Design Acer Book RS全新筆電即將開賣，此次就以全金屬機殼打造，金屬外框就透過CNC鑽石切割工藝處理，機身上蓋更覆蓋一層碳纖維外殼，機身僅1.2kg重、15.99mm厚，以內斂、沉穩的高品質質感為主軸，但功能上仍帶來了第11代Intel Core i7處理器及NVIDIA GeForce MX350顯示晶片，內建16GB RAM及1TB SSD，以及17小時的電池續航力，可是內外兼備的新機種。

另外還有品牌首款強固型筆電Acer ENDURO N3，擁有耐碰撞及獨特的Aquafan防水技術等，更符合MIL-810G軍規耐用標準和IP53認證，但機身卻僅1.985kg、24.85cm厚，對於常需在嚴苛場合下使用筆電的使用者來說可是相當適合。

宏碁聯手Porsche Design推出Porsche Design Acer Book RS，全金屬機殼打造，9萬2999元，本月底開賣。（宏碁提供）

而宏碁也同步於22日前推出雙11促銷優惠，買筆電及桌機搭載Intel Core處理器系列，周周抽2組涵碧樓一泊二食雙人遊，雙11當日再加碼3組，另輕薄筆電Swift 1、電競筆電Nitro 5指定款也推出最高下殺萬元優惠，指定商品也有登錄送等優惠。

宏碁Nitro 5電競筆電，定價4萬900元，雙11破盤限時加下殺萬元，3萬元有找。（宏碁提供）

宏碁輕薄筆電Swift 1，定價1萬9900元，特價1萬5900元，網購另有限時加碼優惠。（宏碁提供）

(中時 )