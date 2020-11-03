故宮文創商品深受民眾喜愛，對在地特色產品加值有很大幫助。（郭凱迪提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉縣綜合規畫處為實現地方創生目標，積極媒合在地商品與故宮文創合作，故宮文創行銷處將於11月17日南下，針對嘉義在地特色產品未來如何與故宮合作開發、宣傳、銷售商品進行說明，不少在地業者抱有高度興趣，認為若能跟故宮合作，對商品加值有很大的幫助。

地方創生一詞發源日本，希望各地結合地方特色，發展出屬於自己的事業體。綜合規畫處長郭凱迪說，嘉縣有故宮南院，而故宮南院符合地方創生所需的能量，若能將在地產業與故宮結合，勢必能為嘉縣在地特產大大加值，此外，也將結合社規師與故宮南院舉辦小旅行等。

日前故宮南院內的野爺鍋物推出「翠玉白菜鍋」爆紅，以故宮重要文物翠玉白菜為發想結合酸菜白肉，對商品有正面影響。郭凱迪說，與故宮的合作預計有下列幾種，一是成為「故宮x嘉義縣政府」雙認證品牌；二是廠商申請以故宮文物為元素開發商品，並在博物館南、北院區商店及網路商城銷售；三是由嘉縣府推薦特色商家後，由本院博物館商店逕行洽商，在館內寄銷等。

故宮文創行銷處將於11月17日南下嘉義開說明會，也會由各科與有興趣的廠商媒合，探討合作可能性，郭凱迪強調，後續會與故宮持續合作輔導課程，讓廠商有明確的方法，不再是「大海撈針」。

郭凱迪表示，這是故宮首次與中南部有相關合作，加上嘉義縣在地有故宮南院，對在地商品加值很有幫助，政府會盡力輔導廠商與故宮結合，打進更大的通路。

(中時 )