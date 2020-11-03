行政院久未召開食安會報，綠委也封殺校園禁用萊豬的修法，遭質疑罔顧食安。蔡英文總統今天表示，校園食材採用國產肉品，是政府一直以來的政策。強調會把關校園食安，支持國產肉品，「請家長和同學們都放心！」

蔡英文在臉書表示，2013年「學校衛生法」修法後，已規定學校供應膳食的食材，要優先採用在地優良農產品。今年八月，教育部進一步行文各級學校、縣市政府，要求一律採用國內在地豬肉、牛肉。接下來，教育部還會修改校園「採購契約範本」，讓學校能更有效規範廠商。

她也貼出民進黨的聲明，強調民進黨捍衛食安的決心不變！並表示，關於校園營養午餐食材問題，有非常多的朋友提供寶貴建議，請各位家長務必放心，不論是法規面、執行面，政府和民進黨立委會全面的為校園食安把關！

聲明中指出，教育部已宣布，11月底前將完成修改校園「採購契約範本」，要求一律用國產肉品。在學校執行面上，也更直接有效規範廠商。未來廠商若不接受契約，就不能簽約！政府依照現有的《學校衛生法》，配合3章1Q可溯源食材，已運行三年多，未來再加上清楚美豬標示、契約規範廠商，不會有任何進口豬肉進入校園。

民進黨也批評國民黨立委提案修法版本只是反對萊劑進入校園，卻不管其他的進口農產品進入校園，完全是政治作秀。政府的做法是將每位學童每餐3.5元獎勵增加至6元，讓學校全面使用在地國產食材，這才創造三贏，家長贏、農民贏、食農教育贏。

(中時 )