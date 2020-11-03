（21:53更新）台灣大賽第3至5戰移師台南棒球場，今（3）日是第3戰，中信兄弟米蘭達威力十足，完投9局被敲3支安打、送出9K、只失1分。「小可愛」江坤宇4打數4安打，9局上他先敲安打，再靠王威晨場地二壘打攻下超前分，接著許基宏補上3分炮，終場中信兄弟5比1擊敗統一獅，系列賽取得2勝1敗領先。

統一獅的泰迪先發7局雖被敲出7支安打，但他沉著應戰，送出4K，四壞球、觸身球各1次，也只掉1分，是一場優質先發，表現亦佳。他退場後由牛棚上場接力，防線才被中信突破。

此役獅隊在2局下率先發動攻勢，林安可一上場就揮出左外野三壘安打，再藉著郭阜林的高飛犧牲打回本壘得分，獅隊先馳得點，1比0領先。

中信兄弟則在3局上反攻，江坤宇率先擊出安打攻佔一壘、王威晨內野安打、陳子豪獲四壞球，象隊2人出局攻佔滿壘，不過泰迪沉著應戰，讓許基宏打成內野小飛球出局，化解失分危機。

4局上中信兄弟攻勢又起，周思齊二壘安打，再藉著內滾地球推進到三壘，岳東華揮出右外野高飛犧牲打送回周思齊，中信打破鴨蛋，兩隊戰成1比1平手。

獅隊攻勢較為沉悶，前5局有4局3上3下，直到6局下林祐樂觸身球保送，陳傑憲終於敲出他在這次台灣大賽的第1支安打，獅隊攻佔一、二壘。不過2人出局後蘇智傑擊出一、二壘間強勁滾地球，剛好落在象隊布陣中，米蘭達失分危機解除。

7局上中信江坤宇擊出單場第3支安打，個人「猛打賞」演出，接著教練團換上蘇緯達代打並擊出安打，岳東華觸身球，中信攻佔滿壘。不過泰迪連飆兩次三振，解決王威晨、陳子豪，成功守住這半局。

雙方1比1僵持到9局上，中信突破獅隊牛棚的封鎖，江坤宇揮出一壘打，隊友護送上二壘後，王威晨適時擊出中外野深遠場地二壘打，助江坤宇攻下超前分，許基宏再用3分全壘打炮轟獅隊「守護神」陳韻文，比數擴大為5比1，勝負已定。

9局下米蘭達守住不失分，終場中信兄弟5比1擊敗統一獅。

(中時 )