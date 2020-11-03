尷尬了! 台灣東洋藥品日前才風光開記者會，宣告取得代理德國BioNTech(BNT)新冠疫苗在台銷售的好消息，但今傍晚卻臨時宣布，BNT與政府難有一致性共識 未能如期代理新冠疫苗。

台灣東洋藥品指出，取得德國BNT新冠疫苗在台銷售的「有條件授權書」後，經20多天密集地與BNT、衛生福利部疾病管制署協商討論，雙方對數量及價格仍有落差、未能達成一致協議，台灣東洋只好忍痛宣布，「無法如期代理該疫苗進口。」

台灣東洋於10月12日宣布取得BNT授權，可就疫苗交貨數量、時間、價格與台灣主管機關協商，積極扮演BNT與政府間的溝通橋樑，分別就最新臨床數據、採購數量、價格、冷鏈運送方式等與政府進行討論。

期間，台灣東洋努力居中協調、拉近差距，然而政府與BNT在採購數量及價格上仍有落差，截至授權協商期滿並未達成共識。

面對全球新冠疫情肆虐，台灣東洋重申，未來仍將配合政府防疫政策，持續在公司能力範圍內，善盡企業社會責任，為維護國人健康努力。

(中時 )