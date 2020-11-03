連日海象不佳貨輪停航，傳出蘭嶼發電廠用油只夠撐10天，有限電危機。台電昨強調，經評估仍可維持約18天所用，該島並無立即停電之虞。已洽中油在本周六(7日)進行油品運補，一次可補15天油量，化解危機。

蘭嶼發電廠有6部柴油發電機，是島上唯一發電廠，只要停擺全島將大停電。台電表示，蘭嶼電廠總裝置容量6000KW，近期因東北季風致海象不佳，船運停航，柴油庫存約為197公秉，雖低於安全庫存量。但以每日用油量約11公秉計算，仍可維持約18天發電量。

台電台東區營業處長鄭信宗直言：「被東北季風影響油料運補，這種情形非常少見。」，一般中油約3到4天運送柴油到蘭嶼一次，這次實在是東北季風太強，貨船有多趟無法行駛，才低於內部安全存量線280公秉。

鄭信宗說，經由氣象局預報，本周六海象平穩，所以已協調中油油料運補船當日行駛。初估會一次運來80櫃共160公秉，可高於安全存量線很多天，缺料問題將不存在。

至於同屬台東區處的綠島，同樣也是柴油發電機組，是否也需擔心？鄭表示，綠島目前油料充足，且離台東較近，運補沒有問題。

(中時 )