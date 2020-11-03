中信兄弟在台灣大賽前2戰派出羅傑斯、德保拉先發對上統一獅，獅隊打線合計16局只攻下2分，幾乎被兄弟洋投壓制，不僅左打無法突破，右打部隊也討不到便宜，獅隊打擊教練劉育辰感嘆兄弟3洋投放眼中職來說都是頂級洋投，可以說是近10年最強洋投組合。

兄弟3洋投聯手封鎖統一獅打線，是獅隊在台灣大賽面臨最大的挑戰，不只有3名頂級洋投，其中還有德保拉、米蘭達2名強力左投，對於獅隊強棒左打部隊來說是一大挑戰，「上一戰看完德保拉投球，他真的很難突破，而且從季初開始不斷在進步，他們3人都算是頂級洋投，還都在同一隊，可說近10年最好的洋投陣容。」

兄弟洋投不僅強，而且相當融入球隊、喜歡台灣，更實屬難得，劉育辰說，「他們很心甘情願的上場，都有跟萊福力一樣的拚勁，需要他們就繼續投，鬥志很高昂，前2戰都投到第8局，老實說光這3個投手就很難做攻擊。」

前2戰只從兄弟洋投手中攻下2分，其中陳傑憲合計8支0，今年台灣大賽首安還不見蹤影，劉育辰坦言大家對陳傑憲會特別期待，因此他對自己的責任感也很重，「有看比賽應該會發現，當他在場上有笑容時，節奏、自信都不一樣，會告訴他不要自己扛整隊的壓力。」

劉育辰分析，短期比賽特別看重投手，接著才是守備、打擊，他坦言要打爆或完美突破兄弟洋投確實有難度，「他們不光有3洋投，牛棚也是今年最佳陣容，這種時候只能把握細節，或是對方自己堆壘包後把握機會得分，機會錯過後可能整場比賽沒有第二次，要掌握突破點。」

(中時 )