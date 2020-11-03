瞄準健康飲食商機！全家便利商店2018年10月率通路之先導入Clean Label（潔淨標示）少添加食品認證，3日發表最新成果，迄今已推出超過500項Clean Label食品，累計創造150億業績，今年在疫情影響下，上半年少添加食品營收更翻倍成長！

兩年前，全家董事長葉榮廷親自宣布，全家正式導入慈悅國際Clean Label評鑑制度，並攜手逾百家知名食品相關大廠組成Clean Label少添加食品產業聯盟，宣示將共同推動並落實少添加食品理念，且設定至少三年長期抗戰。

施行至今，全家Clean Label目標逐步落實。全家商品本部本部長黃君毅表示，目前全家自有品牌FamilyMart Collection（FMC）國產品項，已100％通過Clean Label評鑑，包括飲料、零嘴、餅乾、冰品等類別，合計共115項。這是全家設定的第一階段目標。

再來，目前全家鮮食架上已有七成以上的產品通過認證，包括麵包、微波主食、飯糰、麵類、微波小吃、甜點、沙拉等類別，合計近400項。從FMC產品延伸到鮮食，這是第二階段目標。

第三階段則是旗下自有品牌跟鮮食要「最大化」通過評鑑。為達成此目標，全家強調，他們往鮮食的源頭自主管理，至今已有超過700多項原物料通過認證，未來研發的鮮食新品皆為「準Clean Label」商品。

而在Clean Label認證進度達標後，下一個階段全家將強化「健康升級」的概念，亦即在原有食品中，有哪些是顧客在意的健康趨勢。例如全家2019年推出「健康志向」鮮食系列，並導入日本食材超級大麥，都是瞄準健康飲食趨勢，全家並透露，未來預計在鮮食開發中，增加鈉、糖含量之規範。

據全家統計，Clean Label食品銷售排行榜中，以三角飯糰、麵包、包裝茶飲表現最出色，其中，鮪魚飯糰、肉鬆飯糰年銷量合計達1,600萬顆，去年底推出的FMC三款茶飲，不到一年已合計創下近1,500萬瓶的銷量。

歡慶全家Clean Label進入第三年，全家也推出感謝季活動，包括快閃店造勢、拍照打卡抽萬元全家購物金或FMC氣泡水，以及全家APP幸運輪盤抽獎活動等，有機會中FMC茶飲買一送一，或FMC氣泡果汁、烤飯糰、夾心土司等指定商品折10元優惠。

(工商 )