漁港堤外道路風大漲潮必淹 居民戲稱根本是「河道」

嘉義縣東石鄉舊漁港邊的堤外道路總長約1.5公里，每逢大漲潮必淹水，最高還淹到膝蓋以上，被居民諷刺根本是「河道」。漁民黃怡芳更指，曾有婦人晚上行經時因逢漲潮，疑似沒看清楚前方道路，不慎摔進海裡死亡；東石鄉民代表會主席黃東岳也批，這條路30幾年來未整治，嚴重危及民眾進出安全。

東石居民多從事牡蠣養殖和養殖漁業，而舊漁港邊的堤外道路係為附近出海人進出要道之一，不過每逢大漲潮，路面就會被海水淹沒，因此漁民上、下船都要避開這些時段，夜晚漁民行經此路更得繃緊神經，居民長期下來苦不堪言，管理單位也遭地方指控處理態度消極。

嘉義縣東石鄉舊漁港邊的堤外道路遇到漲潮時會完全被淹沒。（黃錫駒提供／張毓翎嘉義傳真）

而另一側的堤內道路，昨日和今日都沒有下雨，路面卻留有積水痕跡。（張毓翎攝）

東石鄉民代表黃錫駒指出，海水尚未漲潮時，海面和路面根本趨近平行，漁民作業時安全飽受威脅，且另一側的堤內道路，這幾年無雨時路面竟然會積水，這條堤防道路是否還出現地基掏空？也有待管理單位進一步釐清。

東石鄉民代表會主席黃東岳說，代表們向管理單位陳情多次，卻沒有得到回應，甚至拜託鄉公所發文陳情，也同樣無疾而終，希望上級單位能改善道路滲漏、淹水情形，讓居民經過時不用再提心吊膽。

第五河川局副局長許副錫鑫回應，已排定下周派員前往現場會勘，後續會通盤檢討，若有要補強的地方，相關工程將納入明年預算項目。

(中時 )