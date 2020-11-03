接掌時代力量黨主席2個月時間的高鈺婷，今(3日)晚間突在臉書突然宣布「辭去黨主席職務」。她向時代力量的支持者、媒體朋友，以及所有黨公職同仁說，「本人時代力量黨主席高鈺婷在今日，已向時代力量第二屆決策委員辭去黨主席職務。」

以下為臉書聲明全文：

本人自八月二十九日臨危受命，被推選黨主席一職以來，非常清楚這股推動時力變動的力量，是來自時代力量的黨內制度亟需改革，並且必須儘快上緊發條。過去鬆散的規範密度，造成黨內各層級之間權責不清，而黨團、中央黨部、地方黨部、決策委員與各委員辦之間，黨公職的橫向聯繫與指揮權，也常陷入三不管的模糊地帶。因為制度不明確所導致的錯亂，是時力歷經幾次退黨潮沒有細緻處理到的問題。

所以，我非常清楚，在今年八月，對於仍堅持在各崗位努力的各黨公職同志而言，面對黨內制度紊亂的過渡時期，是無暇推動黨內制度明確化的。我接任黨主席所設定的目標，就是扮演好一個過渡時期的任務型黨主席。我最重要且唯一的任務，就是理解各黨公職間銜接的落差、收集大家的意見、創造對話的平台，一步步推動黨內改革的具體項目，有節奏地讓它確實發生。

兩個月的時間雖然不長，但我在這邊也向大家報告階段性完成的任務：

1. 重新調整黨部工作，安定黨工軍心

對黨內，我上任的頭兩個禮拜，與每一個中央黨部的同仁深度溝通，詢問每一位黨工工作現況，以及對中央黨部的期待，並且承諾不資遣任何一個黨工，以安定同仁在歷經風波後的情緒。並且，我適度地調整同仁的工作內容，讓每一個黨工在職務上得以發揮最好的工作效能。

譬如，將原媒創部主任劉仕傑調任國際部主任，更有時效性的代表時力回應目前多變的國際局勢，兩個月來已經辦了三場國際活動，深化時力在國際議題的聲量；也替智庫以更優的工作條件，增聘2名兼職的助理研究專員，以及即將來面試的幾位實習生，期待發揮研究能量。

我也與組織部同仁，在這2個月共同跑了七個地方黨部（屏東、高雄、台南、桃園、台北、新北、基隆）及召開第三季主委會議，讓地方黨部陸續穩當下來，並逐步深化工作，目的是建立可依循的制度，創造地方與中央互信溝通的管道。對於所有中央黨部一級主管，我每週固定召開主管會議，掌握各部門的工作進度，確保橫向溝通順暢，跨部門團隊協作。

2. 規律召開決策會議，促使任務小組啟動

自我上任以來，每週召開決策會議，今天已經是第10次（第44次~第53次）。在這10次的會議進程中，非常感謝諸位決委的支持與參與，不但踴躍提出改革專案，也促使任務小組順利的分工及運作。

從9月1日，第一次上任黨主席的決委會以來，決策會議處理了選務檢討、補提名並通過紀律委員，啟動調查人頭黨員案、盤點財務狀況、成立黨務、組織、財務、入黨等任務小組，與秘書處密集討論，將提案一一排入決委會議程討論通過。

到今天，《時代力量黨員入黨辦法》及《時代力量黨員入黨審查作業辦法》草案也已經有了第一版，尚待排案討論；《決策委員選舉辦法》也即將審議完成。財務小組、組織小組對於財務改革、預算規劃與組織權責相符的討論，也在軌道上了。

在這兩個月中，只要決委有提案，都可以隨時傳達給祕書處來排案討論。可以說，目前的決策委員會已經有機制運作，並且規律公告出具體的、可執行的改革項目，讓所有關心時力的朋友知道。

3. 謹守任務型黨主席分際，專注作國會後勤並同步訓練新人

在過去，時力曾以驍勇善戰著稱，但在成就檯面上的政治工作者的同時，也造成一旦功力沒有累積在基層黨工身上，容易造成經驗斷層；另外，過去也曾因派系路線或行動不一致，造成有心人士惡意解讀，說時力對待議題的立場各行其是。

綜歸這些面向，再加上任務型黨主席的身分，我一來無法動用有限預算聘請更多的夥伴一起工作，再者，我也認同中央黨部就是專注作國會的後勤，支援立委問政。所以，我把任務定位在協助黨來練兵，讓今年我上任前就已陸續增聘的幾位新人，在尚未選舉的時候，可以開始訓練處理議題的反應以及速度，透過有系統的練習，逐步掌握政治工作的能力。

從九月中旬開始，中央黨部恢復每天早晨晨會，召集國際部、媒創部、公關輿情部、智庫一起討論每日輿情，在資深同仁的帶領下，定調中央黨部發文，並盡量創造機會讓新手嘗試。輿情部並同步將每日討論的輿情內容，提供給組織部，傳達給各地方黨部，另外，也製作未來事件表，提供給各委員辦。

中央黨部的發文，為避免與黨團或委員辦立場不一致，也開設群組，邀集黨團與委員辦同仁，一併確認發文基調，這些微小的改革動作，都是為了讓未來因應選舉時，同仁的心理素質、團隊合作協調力、以及應變議題的機動性，都可以做好準備。

我知道，許多黨內同志會認為我目前這樣的工作方式不夠「站出去」，但我正是深刻將自己定位在「任務型」，「整建隊伍」的認知。只有認真將新人的戰力、應對能力，都一個個提昇到正規軍的素質，未來才會有機會真正打一場漂亮的選戰。

我以黨主席兼任秘書長一職，正是希望提昇所有內部溝通工作的效率，好將以上三點都逐步推進。但是，我作為黨主席，也很清楚的認知到，在我整理內部黨務的同時，來自黨內外對二〇二二選舉布局的壓力越來越大，不論是在地方，是在中央，時代力量都需要不斷面對詢問，回答關於選舉的想法、可能推派的人選、與各方勢力的整合。

然而，我作為一個任務型黨主席，工作的重點在於讓中央黨部可以設計並建立出機制，讓所有黨公職有所適從，以制度來共同協作。選舉布局並非是我在接任這半年黨主席時，整建黨內的首要任務。

現在，透過大家的共識和一起努力，所有改革機制都已經在軌道上自動化運作，但關於2022選舉的布局或是方案，關於募款、可能人選徵詢與整合等，都必須提早準備與啟動。從現在開始的每一步都極具政治意義，都深切關係到時代力量的未來。

坦白說，因為我並沒有連任黨主席的意願，這些重要工作已經不是我在這個階段可以處理的了。所以，與其拖到明年，讓大家慢了好幾拍啟動，與在這段時間內焦慮，不如趁現在隊伍已上軌道的同時，重新推選出可以銜接選舉布局的新任黨主席，帶領大家繼續一起努力。

我會以「請辭、待命」的狀態，與秘書處共同妥善配合，協助交接事宜。在決策委員推選出新任黨主席並確認就任時間後，我也會率兩位副秘一起請辭，並同時辭去決委職銜，以示負責。

最後，這兩個月以來，外界對於本黨及我個人的相關臆測，我也希望到此為止。未來若還有相關揣測或詢問，我將不予回應，期待留給本黨下一任黨主席及所有同仁一個開展未來的空間。

在此，我本著祝福時力越來越好的心願，預祝時代力量下一任黨主席，帶領大家走向更美好的未來。

(中時新聞網)