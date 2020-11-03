美國總統大選在11月3日正式投票，全球都非常關注川普、拜登最後誰能當選。在台灣，各界也十分關注誰勝出會台灣有利，根據一份最新網路民調顯示，超過5成網友押寶川普。同時，還有超過7成的網友表示關心美國大選。

網路媒體《YAHOO》以「美國大選，你覺得誰當選對台灣有利？」為題進行線上投票，投票時間為11月3日至11月8日，目前已有7000多名網友投票，截至晚間7時40分為止，最新結果顯示，有53.%的網友認為川普勝選對台有利，26.4%的人認為拜登對台有利，有21.3%網友則未表示意見。

網路民調結果。(翻攝自YAHOO)

在是否關心美國總統大選的部分，有71.1%網友表示關心美國大選(非常關心26.5%，還算關心44.6%)，21.3%網友表示不關心(不太關心16.7%，非常不關心5.6%)，還有6.6%則表示沒意見。

對於美國總統大選對台灣的影響如何，有38.1%網友表示非常大，34.5%表示還算大，14.2%表示不太大，有5.8%網友則認為非常小，另外還有7.4%則未表示意見。

不過，台中科技大學通識教育中心助理教授張凱銘認為，如果美國川普真的連任成功，對台灣未必是好事，因為有可能川普上任後，美中關係反而有所轉圜，到時將對台灣產生衝擊。

(中時新聞網)