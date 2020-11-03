在政策護航下，大陸經濟以及企業盈利迎來快速回升，當前階段A股企業盈利預期將繼續上修，流動性預期將趨於平穩，五中全會及十四五規劃建議稿有望提振市場風險偏好，A股逐漸走出疫情陰霾。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出，外資資金持續湧入A股，配合國內寬鬆的貨幣政策，資金活水充沛，短線A股受海外金融市場波動影響，或將盤整蓄勢，但等待基本面數據重新回升，上証綜指可望挑戰3,600點。

葉宇真表示，五中全會公報出爐，強調雙循環及科技自立，「擴大內需」和「促進消費」仍是戰略基點。

十四五重點規劃方向包括長期以來主要依靠資源、資本、勞動力等要素投入支撐經濟增長的方式已不可持續，科技創新在大陸現代化建設中的核心地位將更加突出。

另外，變局之下需擴大內需，關鍵在於破除制約消費的體制機制障礙，讓群眾「能消費」、「願消費」、「敢消費」，未來中証消費服務領先指數基金受惠最大，建議優先布局。

(工商 )