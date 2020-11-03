房市熱，彰化銀行董事長凌忠嫄說，今年前10月的房貸餘額成長6％。其中，最熱門的以桃園市最搶手，佔了新增房貸中的17％，其次則為台北市的7％、台中市7％，而台積電前往台南設廠，台南市也很熱門。

對於市場推出40年房貸、9成房貸等等，凌忠嫄說，彰銀不跟進，還是以青年首購自住族群為主，目前彰銀最高房貸成數已有8成5，成數已經相當高。

以40年房貸來看，時間還是有點長，若年輕人30歲買房，要還到70歲，那時候都應該來做以房養老了，所以還是認為目前房貸最長30年比較適當，可以讓年輕人趁年輕的時候、有能力的時候，給年輕人動力。

另外，房市現在比較熱，且利率低，很多租屋的人會認為，「租不如去買」，所以可藉由低利率、優惠自住族群加上寬限期，讓自住的買房民眾負擔沒這麼重，目前彰銀的寬限期，一般來說是三年。

此外，房市也受到資金回台投資的優勢，有潛在的成長性，例如南部台積電到南部設廠需求，有增加台南、高雄等地的成長，且利率下降是房市很大的助力。

凌忠嫄指出，銀行法第72-2條，針對建築放款總額之限度為30％，目前彰銀還有承作空間，但已經接近彰銀內部的警戒線27％，會積極鎖定自住、青年首購等族群。

(工商 )