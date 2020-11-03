國民黨因萊豬、馬國女大生命案等，今天上午10時由副祕書長謝龍介、文傳會主委王育敏及副主委黃子哲召開記者會，砲轟行政院，並在臉書粉專上全程直播；不少眼尖的網友發現記者會還沒結束，從台北到屏東深耕的民進黨不分區立委莊瑞雄已上去按「讚」。此事成為中央黨部黨工們打趣的話題，甚至臆測莊瑞雄為何「迫不及待」表態按讚。

莊瑞雄今天下午4時許接受本報訪問表示，他是在滑臉書APP時，忽然跳出來的訊息，自己滑的時候誤觸，但還好是按到讚，不是喝倒彩，也算有風度。

莊瑞雄在國民黨臉書粉專直播記者會按讚。(摘自國民黨臉書粉專)

莊瑞雄在國民黨臉書粉專直播記者會按讚。(摘自國民黨臉書粉專)

莊受訪後，隨即取消國民黨臉書粉專的按讚，修正「誤觸」。

國民黨上午的記者會中，文傳會副主委黃子哲指出，行政院不只沒開食安和治安會報，政院共有11個應由閣揆召開的會議逾期未開會或應設未設，蘇揆標榜「有政府會做事」、「有政府請安心」，其實根本是「有政府不開會」，「衝衝衝」已成「懶懶懶」。

(中時 )