最近兩周以來，大陸重工業基地遼寧省接連爆出大型國企債務違約事件，包括瀋陽的盛京能源日前剛爆出兩檔私募債違約，另一家國企華晨汽車也在一周前也被揭發債券違約事件，而遼寧大型國企一連串的債務問題，已嚴重影響了當地的金融秩序。

綜合外媒報導，大陸東北地區投資環境的險惡，國企經營的環境制約比較多，市場上一向有「投資不過山海關」的說法，產業人士認為，大陸大型國企債務違約事件接連引爆，對遼寧地區，甚至東三省的債市影響都很大，因此有人直言「遼寧債市已死」。

報導指出，北美投資專家「LIFETIME視界」分析，在大陸領導人習近平強調金融安全後，大陸國企債券違約成了政治問題，一般地方不敢上報，拆東牆補西牆者比較多。他認為，盛京能源的違約事件具有指標性，主要是因為盛京是大陸國有公用事業企業，最終借款人就是瀋陽市政府。

此外，大陸其他地方類似盛京的債務風險也很普遍，但各地往往通過地方債轉移，掩蓋或拖延以避免引爆危機。

針對盛京債券違約事件，大陸業內人士分析，盛京能源這次遭受重創的原因之一，是它之前投資了不少副業，但經濟環境惡化導致資金鏈斷裂。

目前盛京通過破產重組，已由大陸國企華潤接管。盛京能源兩檔私募債券已於十月底到期，共計五億元人民幣。根據消息來源透露，兩檔債券已由債券擔保方瀚華融資擔保股份有限公司全額代償。

然而，前北京大學經濟學教授夏業良認為，雖然大陸政府政策向國企傾斜，但東北地區國企經營的環境制約比較多，包括政府、外部環境及市場投資，因此，現在就算是注入資金，如果還是按照原來的思路和辦法，能成功的概率就非常低。

(中時新聞網)