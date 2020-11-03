受惠美國聯準會(Fed)無限QE所帶動的低利效益，美國房地產景氣持續加溫，8月的新屋與成屋銷售都創下2006年來最佳成績，8月新屋銷售勁揚4.8％，為101萬戶，是2006年來首度超過100萬戶，而美國8月成屋銷售亦較7月增長2.4％，總數達600萬戶，亦創下14年來最高水準。投信法人指出，預期低利率環境可望延續至2022年，持續有利美國房市買氣，REITs後市看俏。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，美國肺炎疫情放緩、經濟數據保持正向，央行寬鬆貨幣與政府財政紓困仍有工具；另一方面，目前美國REITs股利率水準達3.6％，與公債高達285個基本點利差，遠高於歷史平均130個基本點，落後補漲行情可期，建議可分批逢低加碼。

李文孝表示，美國REITs過去幾個月已整理許久，短期受疫情發酵反而是加速利空探底的進場點，美國聯準會與財政紓困將在選後持續發揮效果，經濟預期會緩慢復甦。

目前美國REITs指數折價又超過20％，預期低檔有限，看好美國REITs未來走勢，看好成長明確的工業、數據中心、通訊。

此外，待第三季財報公布後，可挑選低評價高資產品質的公司切入，如零售、商辦、住宅等，提前為明年布局。

(工商 )