唐美雲歌仔戲團今年製作電視歌仔戲《孟婆客棧》，因疫情衝擊外資臨時撤資，如今雖完成拍攝，但製作成本透支至少2500萬，播出時間遙遙無期。對此唐美雲表示，目前《孟婆》製作如期進行，現階段一步步往前推進，非常感謝民視協助幫忙，後製沒有想像那麼簡單，加上自己及團隊都太完美主義，大家都要做到最完美，但保證明年一定會讓大家看到《孟婆客棧》。

國家兩廳院近年邀請唐美雲歌仔戲團演出傳統戲曲，從《螢姬物語》、《夜未央》到《月夜情愁》幾乎場場爆滿，除了獲觀眾好評，後兩齣更奪得傳藝金曲獎最佳團體演出獎。精彩好戲《光華之君》11月5日至8日於國家戲劇院登場，改編有「日本《紅樓夢》」之稱的文學經典《源氏物語》，讓觀眾相當期待。

《源氏物語》凝聚日本文化的精華，之所以為經典，在於原著作者紫式部以主角「光源氏」與其他各色女性的情感糾葛與一生起落，細膩展現世間有情眾生面臨的痛苦掙扎。《光華之君》劇作家陳健星多次和唐美雲歌仔戲團合作，擅長為每個演員量身設戲，以他們最能發揮的演技特質，深化每個角色塑造。

在《光華之君》中，唐美雲展現出光華君40多年人生積累的性格與內在特質，也特別邀請參與的「京劇小天后」黃宇琳，讓她以《源氏物語》作者「藤夫人」角色登場，讓作者與她筆下創作的角色，展開一場迷離夢幻的生命對話，現實人生對照到虛構的書中世界，將全劇的層次推衍至探討生命哲理。

唐美雲笑說，自己已10多年沒跳舞，在《光華之君》中竟然要跳舞，要把舞感找回來，也透露劇中演員像是在搭「雲霄飛車」，情緒轉換很快，王金櫻老師直言唐美雲根本在出考題，讓她角色要秒變臉，又哭又笑的。小咪老師說很開心唐美雲讓她變年輕了，讓她逆齡演出，但內心戲非常多，尤其不能用太語言表達，只能用動作跟表情來做。

《光華之君》原定今年5月演出，因疫情關係延後到11月，唐美雲除了感謝合作單位，也感謝一路相挺的觀眾朋友。唐美雲提醒觀眾，入場一定要帶面紙，看完「心會痛」，而且還要仔細看，因為每個人看完都說很像在看電影，節奏鮮明。

《光華之君》舞台劇，左起林芳儀、黃宇琳、王金櫻、唐美雲、小咪、曾玫萍、李文勳。（民視提供）

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