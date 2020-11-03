屏東率全國之先、首創客庄文化觀光解說員認證制度，並以有「活的博物館」之稱的佳冬鄉為示範點，17位解說員歷經6個月系統性培訓後，終於3日由縣長潘孟安親自授證，同時也與多家旅行社搭上線，成為走讀客庄的帶路人。

佳冬鄉因客家伙房保留度密集又完整性高，素有「古蹟之鄉」美名，當中六根村更有「活的博物館」之稱，多年來在茄冬文史協會的協助下，文化輕旅行發展有成，但未沾染商業氣息，屏縣府客家事務處相中其文化觀光量能，特以此為示範點發展解說員認證制度，讓客庄觀光更有系統發展與保障。

屏東率全國之先首創客庄文化觀光解說員認證制度，已有17位解說員通過認證考試，縣長潘孟安（後排中）3日授證後正式成為走讀土地的帶路人。（謝佳潾攝）

屏東率全國之先首創客庄文化觀光解說員認證制度，已有17位解說員通過認證考試，縣長潘孟安（前排中）3日授證後正式成為走讀土地的帶路人。（謝佳潾攝）

屏縣府媒合屏東縣旅行商業同業公會、四方通行、屏東旅行社、東南旅行社、富達國際等多家旅遊業，在解說員授證儀式上共同簽署旅遊合作備忘錄。（謝佳潾攝）

客務處指出，解說員認證制度是透過遴選經營組織、培訓課程、專家輔導、認證考試後，再整合旅行社、民宿、特色美食及伴手禮業者、佳冬農會等，引領遊客體驗當地的自然、人文、產業，實質帶動客庄文化觀光的產業及經濟效益。

為此，屏縣府媒合屏東縣旅行商業同業公會、四方通行、屏東旅行社、東南旅行社、富達國際等多家旅遊業，在解說員授證儀式上共同簽署旅遊合作備忘錄，並宣布啟動遊程販售。

客務處表示，目前共規畫3條遊程，包括佳冬客家聚落之旅、漁村人文之旅及生態人文之旅，將以社團法人屏東縣茄冬文史協會為據點提供服務，將帶領遊客走讀土地，遍遊佳冬古厝、品嚐客家美食。

「走過、路過，絕對不能錯過佳冬的文史資源。」潘孟安說，佳冬鄉擁有深厚的文化底蘊，在解說員的引領下，不論風土民情、歷史建築都值得慢慢體驗，未來此模式將繼續推廣至屏東其他客家鄉鎮。

(中時 )