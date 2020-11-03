閃電」颱風將在周四（5）開始移動，氣象局評估路徑接近南台灣，有發布海上颱風警報機會。(氣象局提供)

氣象局綜合目前國際預測資料研判，閃電颱風以向西通過巴士海峽的機率較高。(氣象局提供)

今明（3-4）兩天受東北風影響，冷空氣影響集中在北台灣，清晨低溫下探18度甚至更低，新竹以北及宜蘭地區高溫也僅剩25度。不過明起水氣稍減，桃園以北主要為多雲偶陣雨天氣。至於「閃電」颱風將在周四（5）開始移動，氣象局評估路徑接近南台灣，有發布海上颱風警報機會。

氣象局表示，明天（4日）東北風持續影響，清晨各地低溫預計18至21度，沿海空曠地區溫度可能會更低。白天高溫北部及宜蘭約22至24度，花、東26度，中南部地區仍可達28至29度，中南部日夜溫差大。降雨方面，明水氣稍減，桃園以北、東半部地區，花、東地區及恆春半島也有偶有局部短暫雨，以多雲居多；至於新竹以南則維持多雲到晴的天氣。

中央氣象局指出，第20號輕度颱風「閃電」，今日14時的位置位於鵝鑾鼻東南東方790公里的海面上，以每小時4公里速度向東南進行。因為導引氣流不明顯，這兩天呈現原地滯留的狀態，不過周四（5）起，閃電將開始加快移動，預計周五（6）最接近台灣。

氣象局綜合目前國際預測資料研判，閃電颱風以向西通過巴士海峽的機率較高，因路徑距離臺灣南邊的海域不遠，評估有發布海上颱風警報的可能性。不過，此路徑仍存在變數，還是要等閃電實際開始移動之後才能比較明朗。對台灣天氣發展的影響程度，也必須視之後颱風的大小和距離而訂。氣象達人彭啟明也表示，閃電約在周四開始向西行，因此周四是個關鍵期，要特別留意颱風動態。

氣象局提醒，受颱風影響，明起部分沿海地區容易出現長浪的現象，範圍包括基隆北海岸、東半部、蘭嶼綠島、恆春半島及馬祖。另外，受偏強東北風影響，氣象局針對台南以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖等地區發布路上強風特報，易有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請注意。

(中時新聞網)