馬來西亞籍女大生於10月28日不幸於台南遇害，案發地點附近路燈不亮，被指為治安死角。若依照台電公布路燈每盞每年最低電費298元推估，去年3月藍委爆料農委會以1450萬元養網軍，約可供4萬8657盞路燈照亮2.4公里一整年。政府編列預算，應首重把錢花在民生，而對政治對手進行政治鬥爭，或以廣告麻痺人民，自以為台灣樣樣「南波萬」。

女大生遇害處，就在所就讀的長榮大學附近的一處高架橋便道下，常有學生抱怨路燈經常不亮，導致道路漆黑一片，因此又被稱為黑暗便道，也被認為是治安死角。其實在9月30日時，此處就有一名該校的陳姓女大生險遭毒手，但去報案後，未有依規定積極處理。

儘管台南市長黃偉哲說，路燈維修都有在做，大家現在是在情緒上，就責怪路燈沒亮。台南市歸仁區長柳世雄也回應，10月30日下午檢視，發現只有2盞沒亮。但網友紛紛指出，事件發生後，壞了許久的路燈忽然一夕修復，並對此狠酸，看能維持多久。

路燈為何不亮？是未盡力維修，或是地方付電費有困難？

根據台電於2018年6月所公布新版路燈電價表及路燈電費試算，如採最耗電的400W傳統路燈及最不耗電的70W的LED路燈，每盞每年的電費最高是2352元，最低是298元。

國民黨立委陳宜民在2019年3月爆料農委會編列1450萬預算養網軍，若依台電路燈電費最高值及最低值試算，這筆經費，可供6164至48657盞燈亮一整年。若以每10公尺設置2盞路燈計算，約可照亮308公尺至2.4公里。

如果民進黨願意把公帑分配到民生預算，為鄉鎮公所付電費，必可照亮不少治安死角，令歹徒有所忌憚，許多罕事或可躲過一劫，但這一切都已太遲，憾事已經發生，但公義還是要聲討，若執政黨不能給人民一個交代，以後請不要再誇口「Taiwan can help」。

(中時 )