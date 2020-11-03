美國總統大選將在當地時間3日進行陸續投開票，對於民進黨政府在過去4年押寶支持川普，在野陣營擔憂，若民調領先的拜登勝選，台灣的下場將難以想像。對此，有媒體人表示，常看到有說法稱，川普落選，台灣末日近了，拜登落選，就是台灣天堂」，他抱持相反看法。

媒體人「逆風的烏鴉」3日在臉書貼文指出，她認為事實可能和這個假設相差很遠。他提到，許多綠營支持者「挺川反拜」，是基於川普「仇中挺台」，符合台灣的利益。

但他分析，這必須分成兩個層面來看，第一個層面，川普挺台，是把台灣推上「反中第一線」，長期來看，對台灣真的有利嗎？第二個層面，是川普是真心反中嗎？

對於這兩個問題的答案，他都「抱持高度懷疑」，尤其是後者。儘管很多綠營朋友把川普塑造成甚麼「民主的燈塔」、「自由世界的救星」，但事實是川普從沒支持過民主自由的價值，作為一個生意人，他腦子始終只有「利益」兩個字。

而且他的利益，顯然是經濟利益優於政治利益、個人利益優於國家利益的。選舉當前，「反中」是基於政治利益，但選舉結束，回歸經濟利益本質，「川普是一個只要價錢好，連老媽的會賣掉的人」，在此層面上，「台灣的籌碼能多過中國嗎？」。

至於拜登，就是個傳統的民主黨人，這樣的人不會有甚麼太躁進的政策。在中國大陸崛起的背景下，即使民主黨也不太可能回到過去「對中」溫和漸進、和平演變的老路。和川普基於短期利益「反中」隨時可以轉向不同，民主黨反而是比較可能貫徹「圍堵」路線的一個。

而且另一個和川普不同的區別在於，民主黨更傾向在現有的國際架構下做這些事，不是像川普幾乎反所有現有的國際組織。

最重要的一點，是無論共和黨川普或民主黨拜登當選，台灣問題都只是他們整盤布局拼圖中的一小塊，要怎麼用，完全取決於如何才對他們有利。從來不存在價值問題，而是利益問題。

(中時新聞網)