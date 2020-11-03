德國國防部長卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）表示，根據德國應對中國大陸在印太地區影響力的計畫，德國將派遣軍人同澳大利亞海軍一起參與部署，另外德國還會派遣一艘軍艦在印度洋巡邏。

《德國之聲》報導，卡倫鮑爾在接受澳大利亞媒體專訪時指出，中國大陸對於德國來說是一個重要的經貿夥伴，德中兩國維繫緊密的經貿聯繫符合雙方的利益。但是，「我們不會對不平等的投資條件、對知識產權的侵佔、國家補貼造成的扭曲競爭或通過貸款及投資手段施加影響的企圖視而不見」。

對於德國的5G網路建設問題，她指出：「原則上德國對來自各方的投資都持開放態度。但是如果提供給我們的技術並不是無可非議的，那我們就不能使用。」卡倫鮑爾是第一位公開證實排除華為參與德國5G網路的德國部長。

卡倫鮑爾說，德國海軍在印太地區的存在將有助於維護基於規則的國際秩序。這一區域從印度洋延展至太平洋西南部的珊瑚海，包括了印度、中國、日本和澳大利亞，「我們希望明年就可以進行部署」。不過克蘭普-卡倫鮑爾沒有特別說明，德國軍艦是否會在有主權爭議的南海進行航行自由演習。

最後她還強調說，無論此次美國大選的結果如何，「最重要的在於西方同北京方面打交道的時候是否能變得更加團結一致」。她在接受德國媒體採訪時也說，「面對俄羅斯展現實力與中國在全球占主導地位的雄心不斷擴大，想繼續讓西方保持強大，只有美國和歐洲聯手才能實現」。

卡倫鮑爾是德國總理默克爾所在的基督教民主聯盟的秘書長，一度被認為是接替默克爾的熱門人選，但她已宣佈不會在2021年選舉中競選總理，並將放棄該黨的領導權。

(中時新聞網)