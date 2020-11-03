遠傳電信、趨勢科技、亞洲大學3日共同簽署合作備忘錄（MOU），三方將透過遠傳的5G網路、趨勢科技提供專為5G專網打造的整合網路資安解決方案，結合亞洲大學附設醫院的人工智慧與精準醫療創新技術，共同在亞洲大學附設醫院打造急重症血液透析機制、遠距診療、緊急醫療救護等5G智慧醫療創新應用。

合作備忘錄由遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵、亞洲大學校長蔡進發、趨勢科技總經理洪偉淦共同簽署。

曾詩淵表示，5G助攻加速醫療產業智慧化，未來遠傳將透過大數據、人工智慧、物聯網及雲端技術協助各產業串聯5G的關鍵整合能力，持續驅動5G垂直場域創新應用。

遠傳在智慧醫療領域深耕已久，除了在台東打造全國第一個5G遠距診療場域，今年還與夥伴合作全球首賣NB-IoT血糖機，曾詩淵表示，遠傳為5G應用已做好準備，目前擁有近百家5G生態系夥伴，未來將透過整合上、下游產業鏈，提供從規劃、建置、移轉、維運的完整5G一站式服務。

亞洲大學人工智慧與精準醫療研究中心近年在人工智慧、精準醫療創新技術、臨床醫療數據持續精進突破，蔡進發指出，亞洲大學與趨勢科技、遠傳三方跨界合作，現階段以急重症血液透析機為合作目標，共同發展5G人工智慧先進醫療解決方案，並促成相關領域的專家交流與人才培育，打造安全的5G智慧醫療網，未來將進一步推廣到亞洲大學各科室與集團醫療院所，推動台灣發展更健全的5G智慧醫療。

洪偉淦則表示，伴隨著5G拓展更多創新應用，資訊安全更是5G網路產業不可或缺的基礎建設，這次跨界合作，趨勢科技將憑藉著在網路安全專業領域數十年的豐富經驗，提供5G企業專網資安防護方案，從終端至網路，擴大5G智慧應用場域的資安部署。

(工商 )