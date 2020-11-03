美國總統大選將在周二(3日)舉行投票日，以目前美國民調來看，民主黨總統候選人拜登小幅贏過現任美國總統、共和黨統總候選人川普，這波「藍色浪潮」(民主黨代表顏色)是否能終結川普時代，外界都在關注。細數這4年，川普所發動的陸美貿易戰讓全球經濟震盪，但根據數據顯示，新興市場股市普遍走跌的情況下，陸股反而位居漲幅之冠。

據《路透》報導，「MSCI新興市場指數」當中，僅有大陸、台灣、埃及、南韓以及印度股市在川普任內處於上漲，俄羅斯的股市表現持平，其他國家皆屬於下跌。其中，大陸跟台灣股市漲幅分別為65.8%、57.2%，表現更優於已開發市場的「MSCI世界指數」的35.5%漲幅表現，沙烏地阿拉伯與南韓則是優於「MSCI新興市場指數」的22.3%漲幅表現。

此外，標普500指數在川普任內漲幅達65.2%，日經平均指數漲幅34.1%，歐股的STOXX 600指數相較之下只成長14%。川普任內，推動低利率環境、減稅措施，以及科技產業因應需求蓬勃發展；川普政府也發動陸美貿易戰，但大陸經濟也仰賴本土科技巨頭，以及北京當局政策力挺，抵銷川普的關稅戰攻勢，市場認為，川普是一位較親華爾街的美國總統，這也反應在新興市場股市疲弱不振的現實，但同時人民幣也在這段期間上升升值4%。

新興市場除阿根廷披索（ARS）、土耳其里拉等貨幣遭到政經局勢衝擊暴跌外，墨西哥披索（MXN）在川普當選當日狂瀉，4年間更走跌13%，這已經是川普撕毀北美自由貿易協定（NAFTA）、開始建立美墨邊境的高牆相比，回升15%。俄羅斯盧比則是在今年大貶，市場認為是對俄政策強硬的拜登出線有關。

瑞銀（UBS）新興市場策略長Manik Narain認為，以上案例來看，美國總統大選結果對於新興市場國家的金融市場表現不會相同。

(中時新聞網)