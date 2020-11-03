心臟外科醫師陳沂名日前在節目《醫師好辣》上分享案例。(圖擷取自醫師好辣YouTube頻道)

一名28歲的補習班老師為維持教學的口碑，每次下班後總是認真備課到凌晨2、3點。直到有次母親經過房門時，原想提醒他早點上床休息，但怎麼叫也叫不醒，當下母親緊急撥打119，並嘗試急救。隨後經診斷為「甲型主動脈剝離」，是血管內壁破裂造成的。醫師陳沂名也推測，該病患是因為長期熬夜，機上高血壓，才會導致這樣的情況發生。

心臟外科醫師陳沂名日前在節目《醫師好辣》上分享案例，一名28歲的補習班老師平時在外受課到晚上11點，回到家後仍熬夜繼續備課直到深夜。就在某次母親見狀，原想提醒他可以上床入睡，怎料這時的他已陷入昏迷，母親便打119求救，緊急送往醫院急診。

陳沂名解釋，該病患確診為「甲型主動脈剝離」。他說，血管壁彈性差，或是瞬間的高血壓都會將血管內壁沖破，若整個外壁被沖破恐當場死亡。而幸好該病患是內壁被沖破。

接著，陳沂名表示，該病患主動脈剝離為血管內壁破裂，導致血水慢慢滲出，共有500c.c.的血水積在縱膈膜，造成心包填塞。送到急診後，將病患的主動脈從根部處一路換至胸部將近30公分，才保住一條命。他也推測，該名老師是因為長期熬夜備課，連自己有高血壓都不知道，而這次是因為瞬間的高血壓造成血管破裂，才會讓意外發生。

(中時新聞網)