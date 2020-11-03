11月3日是2020年美國總統大選的正式投票日，今年的美國大選似乎特別不平靜，對立的情況過於強烈，不同立場的群眾，三不五時發生衝突，許多人擔心要是選舉有爭議，美國可能陷入動蕩。剛好100年前，美國選舉就發生了極為可怕的屠殺事件，而且與黑白人種的對立有關，就是在佛羅里達州的奧科伊大屠殺(Ocoee massacre)，被稱為「美國政治史上最血腥的一天」。

佛羅里達大學歷史系的保羅‧歐爾提斯教授(Paul Ortiz)說：「1920年的選舉中，佛羅里達奧科伊市的黑人踴躍參與登記投票，這威脅了「白人至上」主義，當地政府與3K黨(Ku Klux Klan)都試圖阻止黑人參與投票。」

為了阻止黑人投票，奧科伊市的一名白人暴徒，殘忍的殺死了數十名非裔美國人，放火燒毀了他們的房屋，將他們趕出了社區。這就是「現代美國政治史上最血腥的一天。」

很難確切地描述當天發生的事件，因為地方官員試著掩蓋這場黑歷史。但是近年來，歷史學家整理了口述歷史，土地記錄和已發表的記錄，以整理出更準確的事件版本，並確保不會忘記這場大屠殺悲劇。奧蘭多前哨報（Orlando Sentinel）最近也刊出專文，記錄了這一事件。

根據一些歷史資料，當天，一名奧科伊市的黑人地主-摩西‧諾曼（Moses Norman）參加民意調查，並試圖進行投票。然而諾曼被民意調查工作人員給拒之門外，說他沒有正確登記選民資料，或者沒有繳稅。因此，諾曼向奧蘭多著名律師，也是當地的和共和黨參議員候選人約翰錢尼(John Cheney )陳情，錢尼建議諾曼可以據理力爭，他符合資格行使投票權。

諾曼這樣做了，他回到投票點，結果民意調查員拿著槍不准他進去投票，其他說法則是白人在他的車裡找到了槍。總之，諾曼被趕走了，而他感覺有危險，因此去找他的朋友朱利斯‧佩里（Julius “July” Perry ），一位當地算是有知名度的黑人，到他家中避難。

沒想到，白人暴徒竟爭糾眾要找諾曼的麻煩，最終他們搜到了佩里的家，那裡是一群非裔美國人的聚集地。結果爆發嚴重衝突，目前尚不清楚誰先開槍，但第一波衝突是2名白人在槍戰中死亡，佩里受傷。

白人暴徒更怒，召集了增援部隊來尋仇，總共250多名白人，其中許多是3K黨成員，他們縱火燒屋，佩里在這場暴亂中喪生，遺體還被掛在路燈上示眾，諾曼則從此下落不明。

這場事件目前尚不清楚有多少黑人被殺，估計大約30~50人。自此之後，幾乎沒有黑人敢住奧科伊，這事當地白人也就一直試圖掩蓋。

(中時新聞網)