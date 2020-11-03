新華社報導，大陸國家習近平在做關於「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035五年遠景目標的建議」說明時表示，「到2035年實現經濟總量或人均收入翻一番（翻倍），是完全有可能的」。

習近平表示，在徵求意見過程中，一些地方和部門建議，明確提出「十四五」經濟增長速度目標，明確提出到2035年實現經濟總量或人均收入翻一番（翻倍）目標。文件起草組經過認真研究和測算，認為從經濟發展能力和條件看，中國經濟有希望、有潛力保持長期平穩發展，到「十四五」末達到現行的高收入國家標準、到2035年實現經濟總量或人均收入翻一番（翻倍），是完全有可能的。

他續稱，考慮到目前仍是全面建成小康社會進行時，建議文件表述為「決勝全面建成小康社會取得決定性成就」。明年上半年黨中央將對全面建成小康社會進行系統評估和總結，然後正式宣布中國全面建成小康社會。

習近平強調，黨中央的建議主要是管大方向、定大戰略的。綜合考慮各方面因素，建議文件對「十四五」和到2035年經濟發展目標，採取以定性表述為主、蘊含定量的方式。編製規劃「綱要」時可以在認真測算基礎上提出相應的量化目標。

他又指出，建議文件在到2035年基本實現社會主義現代化遠景目標中提出，「全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展」，在改善人民生活質量部分突出強調「扎實推動共同富裕」，這樣表述在黨的全會文件中還是第一次，既指明前進方向和奮鬥目標，也是實事求是、符合發展規律的，兼顧需要和可能，有利於在工作中積極穩妥把握，在促進全體人民共同富裕的道路上不斷向前邁進。

(工商 )