今年63歲的香港藝人鄭裕玲，出道至今逾45年才華出眾，在香港演藝圈地位舉足輕重；人稱DO姐的她，與沈殿霞、汪明荃皆是TVB鎮店之寶一員，其演出的電影、主持的節目，更是許多人的回憶。近年除了《Do姐去Shopping》、《Do姐有問題》幾檔節目外，幾乎很少在螢光幕上看到她的身影。

近日鄭裕玲在微博上分享了一部最近才看完的戲：《陳情令》。《陳情令》是2019年上檔的連續劇，由肖戰、王一博等人領銜主演，飾演魏無羨的肖戰，因這部劇讓他人氣爆漲，圈了不少粉絲。時隔一年多，沒想到肖戰的魅力如此驚人，連香港大姐大鄭裕玲也成了迷妹；鄭裕玲追完劇之後，似乎有滿滿的心得要分享，便在PO文裡說，她會在《口水多過浪花》節目中分享她的觀後感。

鄭裕玲在粉絲團上連發貼文 可見對《陳情令》有多支持 (圖/ 翻攝自粉專：口水多過浪花)

《口水多過浪花》是鄭裕玲主持的廣播節目，在鄭裕玲的風暴發文下，不難發現她真的超愛這部戲；節目中，她大方誇讚肖戰的演技，連他12場哭戲都能清楚算出來，並說在不同的情況下，肖戰在角色的處理上非常有層次，且在詮釋魏無羨這個人物性格上，也不過於油膩讓人心生反感。

迷妹如DO姐！身為專業粉絲她，又去找了肖戰在《最美表演》裡演出的小品《買耳朵》。鄭裕玲說，看了肖戰在裡面自然的演技，令她相當感動，甚至想起了自己的外婆。許多人也被她的強力推薦影響，紛紛表示回家一定會補《陳情令》的進度。

【肖戰短片作品】《買耳朵》(畫面如遭移除還請見諒)

(中時新聞網)