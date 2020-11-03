情侶或是夫妻在一起久了，對床上性事一定不會像剛在一起，每天都是乾柴烈火，雖然頻率會降低，但如果雙方花點心思維持，還是可以經常享受魚水之歡，有位25歲男網友上網求助，與女友已經4個月沒有性生活，但先前兩人性慾都很旺盛，不解的男網友問大家該怎麼辦，想不到結局超暖。

美國知名論壇「reddit」的感情版，一名男網友發文表示，到今年4月為止，兩人至少一天都會啪啪2至3次，但自從新冠肺炎疫情，實施封鎖後，女友在家讀碩士網路課程，自己則在家遠端上班，「後來因為一個計畫，女友每天搞得很累，所以我們就暫停了性生活」。

想不到事情忙完，已經過了4個月，女友對性生活再也提不起興趣，「我每次提出，或試圖製造浪漫氣氛，她都會拒絕我」，男網友表示自己也不會勉強女友，若這次拒絕自己就過幾天再問，直到4個月後，男網友實在很擔心，畢竟以前兩人性慾旺盛。

除了性生活，兩人生活相當自在甜蜜，彼此也給予很大的空間，但每次提到這件事，女友就會不開心，「說實話我不在乎性生活，但我知道，她肯定有事沒告訴我」。網友看完男網友煩惱，也感到相當疑惑，大多人猜測女友是不是出軌，或是不愛對方了，對此男網友表示，因為疫情關係，除了到超商補貨，兩人幾乎都在家，因此上述的情況不太可能發生。

男網友採用網友建議，他告訴女友「我可以給你時間空間，等妳願意說，再告訴我怎麼回事，但我無法無視這個問題」，而女友也打開心房，向男網友坦承因為罹患多囊性卵巢症，一直被體重、外型困擾，疫情前還可以上健身房運動，但後來因為都待在家，加上課業壓力，身材逐漸走樣，擔心被男友討厭，才會拒絕啪啪，當然最後兩人妥善溝通後，感情恢復甜蜜，甚至更加堅定。

(中時新聞網)