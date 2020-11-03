時力黨主席高鈺婷上任至今約2個多月，即傳出月領10萬高薪、情緒控管不佳等問題，遭媒體揭露後，高鈺婷在今晚透過時力媒體群組表示，已向時力第2屆決策委員辭去黨主席職務。

時力前任黨主席徐永明因擔任立委期間涉貪而辭去黨主席，時力當時暫由時力立院黨團總召邱顯智代理黨主席，後再於8月29日選出新任黨主席高鈺婷。

高鈺婷表示，自上任後，已完成重新調整黨部工作，安定黨工軍心，並規律召開決策會議，促使任務小組啟動，也盤點了黨內財務狀況，財務改革、預算規劃等相關討論，也在軌道上。

高鈺婷指出，關於2022選舉的布局或是方案，有關募款、可能人選徵詢與整合等，都必須提早準備與啟動。從現在開始的每一步都極具政治意義，都深切關係到時力的未來。

高鈺婷表示，因為自己並沒有連任黨主席的意願，這些重要工作已經不是在這個階段可以處理。所以，與其拖到明年，讓時力慢了好幾拍啟動，與在這段時間內焦慮，不如趁現在隊伍已上軌道的同時，重新推選出可以銜接選舉布局的新任黨主席，帶領大家繼續一起努力。

高鈺婷說，將以「請辭待命」的狀態，與秘書處共同妥善配合，協助交接事宜。在決策委員推選出新任黨主席並確認就任時間後，我也會率兩位副秘一起請辭，並同時辭去決委職銜，以示負責。

但有消息指出，高鈺婷上任後，不常進辦公室，或是中午後才到辦公室，又以主席身分兼任秘書長，打破主席不支薪往例，月領10萬，也沒什麼貢獻，且引進的2位副秘書長，薪水比前任秘書長陳志明還高，根本就是肥貓就在黨中央。

(中時 )