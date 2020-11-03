卸任後定居潮州鎮的前文化部長龍應台，日前搭計程車返家時，不慎將錢包遺落車內，幸在計程車司機與中山路派出所副所長張永忠的協助下，順利取回錢包，事後她不僅送上親筆簽名的書以示感謝，更在臉書上寫下「無敵鐵金剛派出所」感謝文，公開讚揚辛勞的人民保母。

龍應台在臉書寫下，「到了中山路派出所，晚上九點了，仍舊忙碌，幾個樸素的鄉人坐在值勤台旁，警察正在處理報案。接過錢包，雙手回贈一本簽了名的《大武山下》。警察撥通了電話，讓我對計程車司機說：「謝謝你。」前後總共十五分鐘。出了大門，走到街的對面，回望那燈火通明、人頭晃動之處──小小的細節，但是有人在認真地對待那小小的細節。「無敵鐵金剛」派出所，真的。」

龍應台不僅送上親筆簽名的書向警方道謝，更在臉書上寫下「無敵鐵金剛派出所」感謝文，公開讚揚辛勞的人民保母。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真）

潮州警分局長黃國源表示，警察向來為解決民眾的各種疑難雜症默默付出，辛勤的努力能獲得民眾肯定並給予真心的感謝，著實深深地鼓舞警方士氣，一篇感謝文雖僅寥寥數語，但卻為人民保母注入滿滿的正能量，這樣溫馨且貼心的警民互動模式，正是警方努力的價值所在。

(中時 )