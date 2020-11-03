為持續推動數位服務，台灣漢堡王執行長黃耀忠今日宣布，以台北光華門市為體驗示範店並導入APPLE研發設計的APPLE App Clips，大幅縮短消費者點餐、候位與取餐流程時間，同時不僅創速食連鎖業首例，並為全球第一家導入此系統的企業。

黃耀忠表示，漢堡王希望提升點餐效率優化客人消費體驗，並帶動示範店業績成長一成。

目前漢堡王在台有53家連鎖門市，11月6日將再增1家新店，年底店數將達56家，黃耀忠表示，進入後疫情時代，台灣漢堡王仍將維持每年新開10家門市的節奏拓點展店。同時，光華門市導入APPLE App Clips後若消費滿意度達標，則將陸續導入各門市。

APP Clips輕巧App為APPLE最新發佈的新技術，主要透過將iPhone靠到NFC(近場通訊)標籤上，或使用 iPhone相機掃描實際位置(如點餐)顯示的QR Codes(行動條碼)觸發，顯示簡易的功能卡片頁面(如點餐)，以減少用戶需再下載完整專屬App時間與次數。此次漢堡王採用APP Clips輕巧App技術，不僅為台灣連鎖速食業與餐飲業創舉，目前其他服務業也尚未有企業應用此一科技服務。

漢堡王APP Clips輕巧App透過隨掃隨點的消費流程，消費者到店消費即能入座點餐，不用先點餐再找座位，或擔心發生點餐取餐後卻找不到座位用餐的窘境，省去點餐與找位時間。同時，客人點餐後也可直接使用Apple Pay線上支付，不需移動就可透過點餐頁面得知備餐狀態，讓消費者更能夠彈性運用等候時間，不需 在櫃台前癡癡等候或因過號錯過最佳賞味時間。

此外，今年初受疫情影響，餐飲業因接觸人群機會頻繁導致面臨極大衝擊，有鑑於此，APP Clips輕巧App 運用於餐飲業，可大幅降低消費者與櫃台人員接觸，十分因應當前全球飲食趨勢，並兼顧維護服務人員與消費者的健康。

配合APPLE App Clips服務上線，漢堡王並為光華門市設計推出了11組專屬優惠套餐，同時11月加碼再推「巧克力華堡」系列全新套餐，即日起至光華門市來店透過APP Clips輕巧App點餐消費，即可享11組專屬套餐優惠，最高近6折優惠，逼近單點漢堡的價錢，希望以為誘因帶動更多消費者實際體驗APP Clips帶來的便利性。

(工商 )