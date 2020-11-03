合作金庫出任管理銀行的元晶太陽能科技20億元聯貸案，已在3日完成簽約，由合庫董事長雷仲達和元晶太陽能科技董事長廖國榮雙雙出面完成簽約儀式，本次聯貸案授信用途主要為借新還舊及增加營運周轉金，參與融資的銀行計有10家，該聯貸案亦為合庫投入綠能金融的其中一案。

合庫指出，元晶太陽能科技為國內太陽能模組領導廠商，公司成立於99年，以太陽能電池製造起家，並於102年跨入模組製造領域，一直以來秉持台灣製造的精神，無論於品質或產品創新上皆是國內外光電產業的典範。元晶太陽能積極響應政府綠能政策以及國際再生能源趨勢，本次聯貸將有助元晶太陽能引進新製程的產品產線，隨著產能的增加，元晶太陽能模組市佔率目標將可朝台灣第一為目標大步邁進，另外也將持續提升研發能力，積極發展新一代高效能電池，以利拓展海外國際市場。

對於財政部七月正式推出的「兆元振興融資方案」，合庫亦對承作最新進度指出，已透過全國270家分行，積極協助超過3,900家企業取得營運發展、轉型及升級所需資金，於9大公股銀行中名列前茅。而對新冠疫情的相關紓困方案，合庫也表示，中央銀行推出專案融通紓困貸款A、B、C三方案中，截至10月底止合作金庫目前累計承作戶數26,375戶、累積承作金額已逾339億元為各行庫之冠，未來將持續協助受疫情衝擊的企業取得營運所需資金。

(工商 )