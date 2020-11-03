ELLE 11月號封面人物邀請到95後的潛力新星ØZI、曾敬驊、游宇潼、李沐分享對夢想的看法。金曲新人ØZI曾經被韓國JYP公司邀請加入，不過選擇回台灣完成夢想，認為自己最大的本錢就是能夠從小浸泡在音樂裡，「也使我更快理解音樂這件事，算是先天條件的優勢吧。」

被喻為「最強怪物新人」的李沐拿下金鐘新人獎，希望接下來可以更了解自己，也因為當演員需要接觸很多未知領域，閱讀別人的人生，從裡頭找出能和自己連結的部分。認為自己個性裡的「變動性質」是本錢也是缺點，成長過程中因為看爸媽很辛苦，總害怕長大，開始工作後，好像接近自己想像中變成大人的樣子一點，變大人似乎沒那麼恐怖，只是侷限變多了些。

憑藉電影《返校》入圍金馬獎最佳新演員的曾敬驊，則自認可以這麼快被老闆李烈看見，是因為有張在鏡頭前好看的臉，不過他也謙虛說仍在嘗試學習，希望盡可能吸收新知。

歌手游鴻明女兒游宇潼，三度登上PPT表特版，在美國就讀UCLA應用數學系，花了兩年就把四年學程讀完，她說從小對「傳達訊息」很有興趣，想當主播，高中想當科學家，最後決定和爸爸游鴻明一樣，選擇透過唱歌來表達自己。

ØZI、曾敬驊、游宇潼、李沐拍攝ELLE 11月號封面人物。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

(中時 )