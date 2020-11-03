Apple近日錄年代《聽媽媽的話》，分享被詐騙的經驗，主持人小禎分享，老爸胡瓜曾接到綁架詐騙電話，「瓜哥接起電話，對方就說你女兒在我們手上，但我就坐在瓜哥旁邊」。讓小禎疑惑詢問老爸：「你還有別的女兒嗎？」而Apple曾被多年不見的朋友，以投資名義一步步詐騙，剛開始不疑有他陸續匯款，「他是我的朋友不會騙我」。直到發現對方開始情緒勒索，幾次要求小額匯款才開始起疑，小禎聽了直搖頭：「這麼多年沒聯絡的朋友，你怎麼敢相信啦！」

Apple曝對方冒用朋友的帳號私訊他，先關心演藝圈收入不穩定，再告訴他因為投資股票買了新房，「我有點進他的臉書看，他真的搬新家，狀況很好」。因此掉入陷阱。第一次匯20萬給對方，還賺了錢，對方匯回23萬報酬，她確認收到錢後，開始越陷越深，到第二次投資時，共匯了50萬。直到對方以朋友的貓生病需要2萬治療費，她才開始起疑，拒絕後對方竟情緒勒索，她事後趕緊報警，發現對方就是詐騙集團，不是朋友，在警方協助下，才幸運把所有款項討回。

Apple分享被詐騙的經驗。（年代提供）

而小禎也提到，有心人士曾冒用她的照片經營粉絲頁，還經營得有聲有色，連粉絲到正牌粉絲頁詢問代言商品，還有網友留言嗆小禎：「這是假的小禎，不要相信。」小禎回嗆：「可是我有籃勾勾認證耶。」因為深受冒名其害，小禎呼籲民眾要認明藍勾勾認證，更在節目上爆氣大吼：「藍勾勾！」笑翻大家。

(中時 )