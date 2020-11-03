美國總統大選11月3日正式投票，全球各國高度關注究竟是由川普或拜登勝出，而路透社/易普索（Reuters/Ipsos）2日公布的最終民調顯示，拜登在全國民調中領先川普8個百分點。針對最終結果將會如何，教授劉士豪則說，「台灣要格外小心」。

台灣大數據專家、中原大學商學院副院長、資訊管理學系教授劉士豪接受《中評社》訪問時提到，「美國大選如果開票結果僵持，川普和拜登陣營都不願服輸，美國可能沒有心情管國際事務，台灣要格外小心」。

劉士豪也說，美國對台政策，還是以美國自己「利益」為優先，不會因為換不換人，有所改變，台美關係不會因為美國拜登當選，情勢變得危險，因為美國不管誰當選都是反中，頂多換了人，對台軍售或進口萊豬變得寬鬆或嚴謹。

另外，美國大選結果將揭曉，攸關台美未來關係發展，外交部長吳釗燮在立法院則是不小心脫口說出美國大選後會有「交接期」，被解讀是預測拜登將勝選？吳釗燮急解釋，「如果有政權輪替，當然有交接期，如果政權沒有輪替，會和川普政府維持非常良好關係。」

(中時新聞網)