大陸行動支付巨頭「支付寶」母集團螞蟻集團將同時在上海及香港上市，預估將募資344.7億美元，一舉超越沙烏地阿美（Saudi Aramco）先前募資294億美元的規模，成為有史以來、全球最大的IPO(首次公開發行)案。不過，創辦人馬雲等4高層被中國證監會等4機關聯合約談，事後又發表願意服從北京當局監管談話，最新消息指出，上交所暫緩螞蟻集團赴上海科創板上市，阿里巴巴在美股掛牌盤前股價也狂瀉近5%。

上海證券交易所今(3日)晚表示，由於螞蟻科技集團實際控制人、董事長、總經理被有關部門聯合進行監管約談，導致不符合發行上市條件或者資訊披露要求，決定暫緩螞蟻集團在科創板上市。

上交所表示，根據《科創板首次公開發行股票註冊管理辦法（試行）》第二十六條和《上海證券交易所股票發行上市審核規則》第六十條等規定，決定暫緩螞蟻集團上市，螞蟻集團及保薦人應當依照規定作出公告，說明重大事項相關情況及螞蟻集團將暫緩上市。上交所將與螞蟻集團及保薦人保持溝通。

至於港股方面，螞蟻集團稍後在港交所發公告指出，即將在5日掛牌的螞蟻集團H股也暫緩上市，公司將儘速公布暫緩H股上市以及退還申請股款的業務。至於台灣參與螞蟻集團IPO的有國泰人壽、富邦人壽，分別取得 988 萬 2,345 股、18.8 萬股，中國人壽也參與申購，但未取得股份。

身為一家網際網路金融服務公司，螞蟻集團旗下掌管從阿里巴巴集團整合出來、同時也是為人所知的業務「支付寶」，同時也持有餘額寶、花唄以及芝麻信用等旗下相關業務所使用的支付工具。

然而，馬雲10月25日在上海舉行2020外灘金融峰會演講，抨擊大陸現有金融體系僵化，並批評全球很多監管部門監管到後來自身沒風險，卻造成整個經濟不發展的風險，引發爭議。陸央行也透過機關所屬報紙連續3日用資深學者名義呼籲加強監管、確保金融穩定，反制馬雲言論。

至於馬雲等人遭約談後，重申「穩妥創新、擁抱監管、服務實體、開放共贏」。《金融時報》中文網首席財經評論員徐瑾指出，這16字重點是監管，「中國網路企業多出身草莽、收益無人監管，但這時代結束了，未來新金融甚至網路，不得不面臨強監管時代。」

(中時新聞網)