美德州共和黨州議員日前提訟，指控德州哈立斯郡(Harris County)官員霍林斯(Chris Hollins)讓民眾駕車投票的「得來速式投票」，有違現行選舉規則；德州聯邦法官韓能2日裁定駁回共和黨提案，意味著12.7萬張「得來速選票」依舊有效。

法官裁定讓德州哈立斯郡「得來速選票」有效。

美國「有限電視新聞網」(CNN)3日報導，韓能認為提案的共和黨員並不具提訟的法律請求權基礎，且提起時間過晚。「在選舉前一天才剝奪逾12萬選民的投票權，明顯不符合公眾利益」。

其解釋，德州現行法律允許提前在車道票站投票，但選舉當天才透過「得來速投票」則「可能違法」。不過，共和黨並未針對此提出足夠證據，而「得來速投票」也不會產生任何危害，因此裁定駁回共和黨提案。

隨著韓能的裁定出爐，霍林斯立即宣布關閉10座「得來速投票站」中的9座站點。他指出，考慮到「得來速投票」會讓選民神聖的選票淪為廢票，故取消9座站點，但仍維持豐田中心(Toyota Center)的「得來速投票站」。因為法官強調，「投票必須在建築結構中進行」，「而豐田中心有牆壁與屋頂」。

另一方面，原告律師伍德非爾(Jared Woodfill)則堅稱，將向美國聯邦第五巡迴上訴法院上訴到底。

共和黨霍茲(Steve Hotze)與德州州眾議員陶特(Steve Toth)10月28日提出訴訟，主張民主黨籍的官員霍林斯因疫情而設立車道投票站，允許民眾開車進入卻不下車投票的行為，已踰越憲法的規範，所投出的12.7萬張「得來速選票」當屬無效。

哈立斯郡人口約470萬，為全美人口第3稠密的郡。加上先前開放的10座「得來速投票站」，總投票所數高達800座。德州傳統上則為共和黨鐵票票倉；但今年民調卻顯示雙雄競爭激烈。目前德州已有逾900萬名選民提前投票，已較2016年總統大選德州總票數還高，讓該州選情充滿不確定性。

(中時新聞網)