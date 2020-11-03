分拆自阿里巴巴，掌握支付寶業務、原訂5日在上海正式掛牌上市，計畫募資345億美元的螞蟻科技集團，在上市前夕，創辦人馬雲遭大陸四大金融監管機構約談後，上海證券交易所於3日晚間宣布暫緩上市。

上海證券交易所對螞蟻科技集團發布〈關於暫緩螞蟻科技集團股份有限公司科創板上市的決定〉稱：「螞蟻科技集團股份有限公司：你公司原申請於2020年11月5日在上海證券交易所（以下簡稱本所）科創板上市。近日，發生你公司實際控制人及董事長、總經理被有關部門聯合進行監管約談，你公司也報告所處的金融科技監管環境發生變化等重大事項。該重大事項可能導致你公司不符合發行上市條件或者資訊披露要求。」

上海證券交易所說：「根據《科創板首次公開發行股票註冊管理辦法（試行）》第二十六條和《上海證券交易所股票發行上市審核規則》第六十條等規定，並徵詢保薦機構的意見，本所決定你公司暫緩上市。你公司及保薦人應當依照規定作出公告，說明重大事項相關情況及你公司將暫緩上市。本所將與你公司及保薦人保持溝通。」

(中時 )