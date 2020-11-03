第25屆亞洲電視大獎（25th Asian Television Award）3日公佈入圍名單，民視入圍15項，社會寫實劇《鏡子森林》入圍3項大獎，楊謹華以《鏡子森林》入圍最佳女主角、侯怡君及李之勤雙雙入圍最佳女配角。陳美鳳則以輕喜劇《三春記》入圍最佳女主角，楊謹華今年6度角逐金鐘失利，這回在亞洲電視大獎將和陳美鳳等人搶獎。

陳美鳳以《三春記》入圍第25屆亞洲電視大獎最佳女主角。（民視提供）

陳美鳳聽到入圍女主角獎嚇了一跳，表示非常謝謝評審，也謝謝新加坡及馬來西亞朋友的支持，自己很平常心沒有想過會入圍，但能夠投入在戲劇演出，也非常開心。楊謹華則表示很謝謝評審、民視、鄭文堂導演、以及幕前幕後的工作人員。很榮幸可以再度受到這個獎項的肯定，我會繼續在演員這個路上努力。

描述移工的社會寫實劇《無主之子》一共入圍3項，演活越南移工的黃鐙輝及孫綻分別入圍最佳男主角、最佳男配角，李又汝則入圍最佳女主角，將跟陳美鳳及楊謹華角逐最佳女主角獎項。

黃鐙輝以《無主之子》入圍第25屆亞洲電視大獎最佳男主角。（民視提供）

孫綻以《無主之子》入圍第25屆亞洲電視大獎最佳男配角。（民視提供）

李又汝以《無主之子》入圍第25屆亞洲電視大獎最佳女主角。（民視提供）

民視新聞獲7項大獎入圍肯定，《民視晚間新聞》2020總統大選、《民視英語新聞》防疫最前線，同時入圍「最佳新聞節目獎」；《台灣防疫全紀錄特輯》入圍「最佳時事節目獎」。《2020大選觀測站》入圍「最佳資訊節目獎」；胡婉玲以《新聞觀測站》入圍「最佳時事節目主持人獎」；民視英語新聞主播Ken Lee入圍「最佳新聞主播獎」；《民視英語新聞-寵物咖啡館》入圍「最佳單一新聞報導獎」。民視新聞傳播群副總經理胡婉玲表示，民視新聞能夠達到國際水平入圍就很開心，也會繼續努力。

亞洲電視大獎報名件數多，民視與來自紐澳、日本、韓國、中國大陸、香港、印度、緬甸、菲律賓、泰國、越南、印尼、馬來西亞、新加坡等國家共同角逐最後決賽，將於2021年1月15日至17日於柬埔寨首都金邊舉行頒獎典禮。

(中時 )